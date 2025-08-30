La question du prix de Hollow Knight: Silksong revient régulièrement depuis l’annonce de sa sortie prochaine, et un nouvel indice vient peut-être d’apporter une réponse. Le détaillant nord-américain GameStop a brièvement listé le très attendu metroidvania de Team Cherry au tarif de 19,99 $/€. L’information a rapidement circulé, d’autant plus que le jeu dispose désormais d’une date de sortie ferme. Toutefois, la page a été retirée dans la foulée, soulevant des doutes sur la nature de cette fuite : s’agit-il d’une publication prématurée ou d’une erreur de communication ?

Ce prix, s’il venait à être confirmé, positionnerait Silksong comme une sortie étonnamment abordable, surtout pour une suite attendue depuis des années et dont l’ambition semble dépasser celle du premier opus. L’original Hollow Knight, salué pour sa richesse et son exigence, s’était vendu au même prix lors de sa sortie en 2017, avant de s’imposer comme l’un des meilleurs rapports qualité-prix de la scène indépendante. Un tarif identique pour Silksong pourrait ainsi renforcer la réputation de Team Cherry en matière de générosité et de fidélité à son public.

Le site Deku Deals relaie d’ailleurs la même information, corroborant l’idée que le prix de lancement tournerait bien autour de 20 $/€. Mais tant que l’éditeur australien n’aura pas confirmé officiellement, la prudence reste de mise. Les studios et les revendeurs savent que les annonces précipitées créent souvent une confusion inutile, et il n’est pas rare que des listings apparaissent prématurément sur certains sites de vente.

La situation devrait s’éclaircir très rapidement puisque Team Cherry doit communiquer davantage de détails avant la sortie le 4 septembre, ce qui permettra de savoir si cette tarification est bien la bonne.