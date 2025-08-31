À l’approche de la sortie de EA Sports FC 26, prévue pour le 26 septembre sur Nintendo Switch 2, Switch 1, PlayStation et Xbox, les déclarations des développeurs commencent à donner une image beaucoup plus claire des ambitions techniques d’Electronic Arts. Andreas Wilsdorf, line producer du jeu, s’est confié à Game Rant sur ses impressions concernant la nouvelle machine de Nintendo, et le verdict est sans appel : la Switch 2 a surpris l’équipe par sa puissance et ses performances.

Selon Wilsdorf, l’expérience de développement a révélé une console portable capable de rivaliser de près avec la PlayStation 5 et la Xbox Series, aussi bien dans le rendu visuel que dans la fluidité des simulations. « En général, la Switch 2 était vraiment excitante. Être sur la plateforme avec FC cette année, c’est la performance qui nous enthousiasme. Elle est en parité, en gros, avec ce que l’on voit sur PS5 et Xbox. C’est une console portable, mais la première fois que j’y ai joué, j’ai été impressionné », a-t-il expliqué.

L’un des points les plus frappants concerne la rapidité des simulations en mode Carrière. Wilsdorf précise que les temps nécessaires pour simuler une saison sur Switch 2 étaient quasiment identiques à ceux observés sur les kits de développement PlayStation et Xbox. Pour une console hybride, un tel niveau de performance constitue un véritable bond générationnel.

Cette parité revendiquée est une excellente nouvelle pour les joueurs, puisque EA Sports FC 26 ne devrait pas souffrir des compromis qui avaient longtemps pénalisé les versions Switch. Depuis plusieurs années, EA se contentait d’adaptations allégées, souvent surnommées « Legacy Editions », qui proposaient une expérience très en retrait par rapport aux autres supports. Avec la Switch 2, ce chapitre semble désormais clos : les possesseurs de la machine de Nintendo auront accès à une version du jeu quasi identique à celle proposée sur PS5 et Xbox Series.

Sur le plan du contenu, EA Sports FC 26 poursuit l’évolution engagée avec les épisodes précédents, tout en enrichissant considérablement l’expérience. Les modes de jeu s’élargissent avec des événements dynamiques en direct, un système d’archétypes amélioré, des mécaniques de dribble retravaillées, une IA de placement plus fine et des animations de gardien plus réalistes. L’objectif affiché est clair : offrir une simulation plus rapide, plus fluide et plus proche de la réalité.

Dans un premier retour de prise en main, Game Rant soulignait que le jeu donne une impression de vitesse accrue, nécessitant davantage d’instinct et de réactivité. Le tout est soutenu par une IA bien plus cohérente dans ses déplacements, renforçant le réalisme des rencontres. Ces améliorations, combinées aux performances techniques promises par la Switch 2, devraient permettre aux joueurs nomades de vivre une expérience quasi identique à celle proposée sur les consoles de salon.

EA Sports FC 26 sera disponible le 26 septembre 2025 sur Nintendo Switch 1 et 2, ainsi que sur PlayStation et Xbox.