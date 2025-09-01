Grâce à son authenticité et aux retours de la communauté, EA SPORTS FC 26 propose une version du jeu comme jamais auparavant — Le Club vous appartient.

Electronic Arts Inc. (NASDAQ : EA) a annoncé une série de nouveaux partenariats exclusifs pluriannuels et d’intégrations en jeu pour EA SPORTS FC™ 26 , offrant plus de 20,000 athlètes répartis dans plus de 750 clubs et équipes nationales, plus de 120 stades, et plus de 35 championnats soutenus par plus de 300 partenaires mondiaux du football. Couvrant à la fois le football masculin et féminin, les temps forts incluent un nouveau partenariat marketing avec la FA anglaise, avec une licence renouvelée pour les championnes en titre de l’EURO féminin UEFA 2025 et l’équipe nationale masculine, ainsi qu’un nouveau partenariat avec l’un des clubs les plus emblématiques au monde, le FC Bayern.

«Tout ce que nous avons ajouté à FC 26 a été façonné par les retours de notre communauté», a déclaré James Taylor, directeur des partenariats football chez EA SPORTS FC. « Du retour des stades et clubs emblématiques demandés par les fans, à encore plus de représentation féminine dans le jeu, chaque nouvelle addition reflète notre engagement envers l’authenticité et la célébration de l’incroyable diversité du football mondial.»

EA SPORTS FC 26 s’appuie sur l’authenticité et est façonné par les voix de la communauté, avec le retour de plusieurs stades emblématiques, dont le Stadio Diego Armando Maradona offrant aux Napolitains et aux fans du monde entier un ajout longtemps attendu. Trois autres favoris des fans rejoignent également la liste : l’Allianz Arena, domicile du FC Bayern, le Tüpraş Stadyumu, le stade du Beşiktaş. ​​Le Stade de la Beaujoire, le stade emblématique du FC Nantes fait également son entrée dans FC 26.

Michael Diederich, vice-président exécutif du FC Bayern, déclare : « Passion, engagement et émotion définissent le football, sur le terrain comme dans le virtuel. La communauté gaming ne cesse de croître, et nous sommes ravis au FC Bayern de partager ces valeurs avec notre nouveau partenaire EA SPORTS FC. Ensemble, nous souhaitons renforcer nos interactions avec la prochaine génération de fans de football, sur le terrain comme sur console. »

D’autres renouvellements de partenariats avec des championnats et des clubs incluent l’Atlético de Madrid, l’Ajax, le PSV Eindhoven, Feyenoord, River Plate, Racing Club, la Scottish Premier League et la Pro League belge, entre autres.

Les nouveaux stades ajoutés dans FC 26 incluent le tout nouveau Hill Dickinson Stadium, le Holstein-Stadion, le Stade de la Beaujoire, le Mallorca Son Moix Stadium, la Red Bull Arena, le Wankdorf Stadium et le St. Jakob Park.

Les précommandes sont désormais ouvertes pour EA SPORTS FC 26, qui sera lancé sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Amazon Luna, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. EA SPORTS FC 26 sera disponible à partir du 26 septembre 2025, avec un accès anticipé via l’Édition Ultimate dès le 19 septembre 2025*.

Les membres EA Play pourront profiter du ‘The Club is Yours’ dans EA SPORTS FC™ 26 grâce à un accès anticipé de 10 heures, à partir du 19 septembre 2025. Les membres bénéficient également de récompenses exclusives, notamment des Jetons Draft Ultimate Team™ mensuels et des récompenses saisonnières pour leur club, ainsi que d’une réduction de 10 % sur les contenus numériques EA, y compris les précommandes, téléchargements de jeux, Points FC et DLC. Pour plus d’informations sur EA Play, veuillez consulter ea.com/ea-play .

Pour plus d’informations sur EA SPORTS FC 26, veuillez visiter easports.com/fc26 et assurez-vous de suivre nos réseaux sociaux pour toutes les dernières actualités et annonces à venir concernant EA SPORTS FC.

*Conditions et restrictions applicables. Les offres peuvent ne pas être disponibles sur toutes les plateformes et/ou dans tous les territoires. Pour plus de détails, consultez ea.com/games/ea-sports-fc/fc-26/game-disclaimers .