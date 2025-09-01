En mars dernier, le LEGO Group et The Pokémon Company International annonçaient un partenariat pluriannuel destiné à donner vie à l’univers Pokémon sous forme de briques LEGO, une première dans l’histoire des deux marques. L’accord prévoyait une arrivée en 2026, sans plus de détails. Depuis, les fans guettent la moindre information, et il se pourrait bien que des fuites récentes lèvent enfin le voile sur les premiers produits.

D’après plusieurs sources issues du milieu de la distribution, les premiers ensembles LEGO Pokémon pourraient être commercialisés dès le 27 février et le 1er mars 2026. Ces dates ne doivent rien au hasard : le 27 février correspond au Pokémon Day, une journée anniversaire traditionnellement marquée par de grandes annonces liées à la franchise.

Côté tarification, les rumeurs font état de plusieurs gammes de prix, allant du raisonnable au franchement extravagant. Trois sets auraient été repérés : un modèle à 59,99 dollars, un autre à 199,99 dollars, et surtout une édition très haut de gamme affichée à 649,99 dollars. Si ces informations se confirment, LEGO Pokémon pourrait s’aligner sur la stratégie adoptée pour certaines licences prestigieuses de la marque, avec un mélange de sets accessibles et de pièces de collection destinées aux fans les plus passionnés.

Les mêmes fuites évoquent également un cadeau promotionnel lié à l’achat de ces sets, probablement un petit Pokémon exclusif en briques, ainsi qu’une récompense spéciale pour les membres du programme LEGO Insiders. Rien de tout cela n’a été officiellement confirmé par LEGO ou The Pokémon Company pour l’instant. Toutefois, si la sortie est bien prévue pour le premier trimestre 2026, il ne serait pas surprenant que les révélations interviennent très bientôt, peut-être même à l’occasion du Pokémon Day de l’année prochaine.