Le studio Izanagi Games (Death Come True, Yurukill: The Calumniation Games) vient d’annoncer son prochain projet : Akiba Lost, un jeu en prise de vue réelle (FMV) à grande échelle, prévu pour une sortie en 2026 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Le titre sera distribué en édition physique standard et en édition collector spéciale au Japon, avec un lancement des précommandes fixé au 24 septembre 2025.

Développé en partenariat avec Nippon TV et Ax-On, Akiba Lost se présente comme un jeu narratif cinématographique d’environ 20 heures de durée de vie, comprenant plus de 100 000 images fixes et autant de séquences filmées. Comme dans Death Come True, les joueurs devront faire des choix décisifs et alterner les points de vue (“zapping”) entre le protagoniste principal Daiki Shinjo (interprété par Hiromitsu Kitayama) et six héroïnes issues de la culture d’Akihabara (maid, idole underground, cosplayer, streameuse, etc.).

Un scénario de suspense dans Akihabara

L’histoire prend racine dans une mystérieuse affaire survenue 13 ans plus tôt : la disparition inexpliquée de six jeunes filles, surnommée “Akiba’s Spirited Away”. Désormais devenu créateur de jeu vidéo, Shinjo annonce développer un titre inspiré de cet événement lors d’un salon… mais les disparitions reprennent aussitôt, à commencer par sa propre sœur Aoi. Menaces anonymes, révélations inquiétantes et drame psychologique s’entremêlent, avec pour enjeu une question : peut-il terminer le jeu sans que la tragédie ne se répète ?

Une production ambitieuse

Pour Izanagi Games, Akiba Lost représente une nouvelle étape après Death Come True : il s’agit d’un véritable drame interactif filmé comme une série, avec le savoir-faire de Nippon TV et Ax-On en matière de production télévisuelle. Plusieurs producteurs (dont Shinsuke Umeda et Hiroki Shibata) ont expliqué avoir voulu explorer le thème des choix irréversibles dans la vie, transposé ici sous forme vidéoludique.

Le casting réunit notamment Hiromitsu Kitayama dans le rôle principal, entouré d’une distribution variée incarnant des personnages emblématiques de la sous-culture d’Akihabara. Le jeu sera proposé avec un support multilingue (anglais, japonais, chinois simplifié et traditionnel).

Rendez-vous au Tokyo Game Show 2025

Outre l’ouverture des précommandes le 24 septembre 2025, Akiba Lost sera présenté lors du Tokyo Game Show 2025, au stand d’Izanagi Games. De nouvelles informations seront dévoilées d’ici-là sur les canaux officiels du studio.

Avec Akiba Lost, Izanagi Games promet un suspense interactif inédit, où le joueur incarne autant le créateur que le spectateur d’un drame. Reste à savoir si ce mélange entre jeu vidéo et série live-action saura séduire au-delà du cercle des amateurs de FMV.