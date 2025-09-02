Les fans peuvent d’ores et déjà plonger dans l’action de PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC et découvrir les mécaniques du jeu grâce à une bande-annonce qui explique les caractéristiques uniques du jeu, dont les capacités remises au goût du jour de Pac-Man et les nouvelles fonctionnalités du Pac-Village.

PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC sortira le 26 septembre 2025 sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One et PC sur Steam.

La bande-annonce dévoile les actions spécifiques à chaque niveau (patinage sur glace, plongée, Pac-Marine, etc.) ainsi que les différentes fonctionnalités du Pac-Village telles que la salle d’arcade, les machines Gashapon, les jeux de labyrinthe et même un magasin de vêtements dans lequel le joueur peut modifier la tenue de Pac-Man.

Comme son nom l’indique, PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC est un remake modernisé et amélioré du jeu PAC-MAN WORLD 2 publié en 2002. Les méchants fantômes ont volé les Fruits dorés du Pac-Village et libéré Spooky, le redoutable roi des fantômes ! Pac-Man doit explorer Pac-Land pour récupérer les Fruits dorés et mettre un terme aux agissements du terrible Spooky ! Au cours de ses aventures dans le monde enchanteur de Pac-Land, il devra relever de nombreux défis dans des environnements variés : patinage sur glace dans les Montagnes enneigées, sauts par-dessus des rivières de lave dans le Volcan ou plongée sous-marine dans les profondeurs de l’Océan !

Re-PAC ravira les habitués de la franchise comme les nouveaux joueurs grâce à ses nombreuses fonctionnalités : niveaux étendus, améliorations de la qualité de vie, doublage, nouvelles actions pour Pac-Man, combats de boss améliorés, nouveaux personnages, personnalisations et bien plus encore ! Le jeu propose également pour toute la première fois un mode 2 joueurs hors ligne. Les fans peuvent incarner Pac-Man ou Pac-Drone et partir à l’aventure avec un ami dans le monde de Pac-Land !