Capcom est actuellement dans une situation paradoxale avec Monster Hunter Wilds. Le jeu, lancé en février 2025, a démarré sur les chapeaux de roue en atteignant les dix millions d’unités vendues en seulement un mois, un record historique pour la licence. Pourtant, malgré ce lancement fulgurant, le président de Capcom, Haruhiro Tsujimoto, admet que la courbe des ventes à plus long terme reste en deçà des attentes. L’éditeur cherche donc de nouvelles stratégies pour maintenir la dynamique.

Interrogé récemment sur ce sujet lors d’une séance de questions-réponses avec les actionnaires, Tsujimoto a mis en avant deux obstacles majeurs : le prix du jeu lui-même, fixé à environ 70 dollars, et surtout le coût du matériel principal, la PlayStation 5. En août 2024, la console a vu son prix grimper à près de 80.000 yens au Japon (environ 500 euros), ce qui, en ajoutant le prix du logiciel et d’un abonnement en ligne, représente une dépense proche de 100.000 yens (près de 600 euros). Un ticket d’entrée jugé trop élevé pour une partie importante du public, notamment les plus jeunes.

Ce que Tsujimoto appelle le “PS5 barrier” reste donc un frein réel à l’expansion de Monster Hunter Wilds, non seulement au Japon mais aussi à l’international. Capcom réfléchit à des moyens de contourner cette difficulté, qu’il s’agisse de baisses de prix, de contenus supplémentaires ou d’autres leviers commerciaux.

Dans ce contexte, la Nintendo Switch 2 pourrait bien devenir une alternative stratégique. Sortie en juin 2025 à 49.980 yens (environ 300 euros), la machine de Nintendo a rencontré un succès plus important qu’escompté, selon le président de Capcom. Tsujimoto souligne que cette réponse du public met en évidence la sensibilité accrue des consommateurs au rapport qualité-prix, ce qui joue directement en faveur de la console.

Si rien n’est confirmé pour l’instant, ces déclarations ouvrent la porte à l’hypothèse d’un portage futur de Monster Hunter Wilds sur Switch 2. Capcom n’a jamais caché vouloir rendre sa franchise la plus accessible possible, et la machine de Nintendo s’impose aujourd’hui comme un terrain idéal pour élargir l’audience. En attendant une éventuelle annonce, la firme d’Osaka a déjà appuyer sa présence sur la console en proposant Street Fighter 6 et Kunitsu-Gami: Path of the Goddess dès le lancement, confirmant son intention de soutenir activement la plateforme.