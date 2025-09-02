La mise à jour 20.4.0 est désormais disponible pour toutes les consoles Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Comme souvent ces derniers mois, le patch ne propose pas de nouvelles fonctionnalités visibles, mais se concentre sur ce que Nintendo appelle des « améliorations générales de la stabilité du système ».

Derrière cette formule minimaliste, plusieurs optimisations techniques peuvent être impliquées :

Renforcement de la sécurité : ces mises à jour de stabilité servent souvent à corriger discrètement des failles potentielles exploitées par le homebrew ou la modification logicielle.

: ces mises à jour de stabilité servent souvent à corriger discrètement des failles potentielles exploitées par le homebrew ou la modification logicielle. Amélioration de la compatibilité logicielle : avec l’arrivée de nouveaux jeux sur Switch 2 et de titres intergénérationnels, Nintendo s’assure que le système reste parfaitement fluide dans la gestion des sauvegardes, des comptes et des fonctionnalités en ligne partagées.

: avec l’arrivée de nouveaux jeux sur Switch 2 et de titres intergénérationnels, Nintendo s’assure que le système reste parfaitement fluide dans la gestion des sauvegardes, des comptes et des fonctionnalités en ligne partagées. Optimisation réseau : une partie des correctifs de stabilité concerne généralement la communication avec les serveurs Nintendo (eShop, Nintendo Switch Online, Cloud Save), afin de réduire les risques de déconnexions ou d’erreurs.

: une partie des correctifs de stabilité concerne généralement la communication avec les serveurs Nintendo (eShop, Nintendo Switch Online, Cloud Save), afin de réduire les risques de déconnexions ou d’erreurs. Gestion énergétique et performances : sur Switch 2 en particulier, ces mises à jour peuvent également inclure de petits ajustements liés à la consommation énergétique ou à la compatibilité avec les différents modes d’affichage (dock, portable, écran externe 4K).

La version 20.4.0 suit la cadence régulière imposée par Nintendo, puisque la précédente (20.3.0) avait été publiée il y a environ un mois. Le constructeur mise clairement sur une politique d’entretien constant, plutôt que sur de grosses révisions espacées, afin d’assurer une expérience homogène sur l’ensemble de son parc de consoles.