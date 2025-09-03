Capcom n’a pas encore officialisé l’arrivée de Resident Evil Requiem sur Nintendo Switch 2, mais la rumeur enfle. Selon l’insider bien connu Dusk Golem, souvent cité dans la communauté Resident Evil pour ses informations en amont, le prochain épisode de la saga horrifique serait prévu non seulement sur PlayStation, mais également sur la nouvelle console hybride de Nintendo.

D’après ces premières spéculations, l’édition Switch 2 ne serait pas un simple portage, mais bel et bien une version distincte avec une technologie adaptée. Capcom miserait sur un moteur optimisé pour proposer une expérience solide, bien que forcément revue à la baisse par rapport aux versions next-gen. Sur PS5 et autres plateformes haut de gamme, le titre tournerait en 60 FPS avec ray tracing, tandis que sur Switch 2, certains compromis graphiques seraient inévitables afin de maintenir un niveau de performance stable.

La précédente génération avait déjà accueilli de nombreux épisodes de la série sur Switch, mais pas toujours dans les conditions idéales. Si des titres comme Resident Evil Revelations avaient bénéficié de versions natives, les remakes de Resident Evil 2 et 3, ainsi que Resident Evil 7 et Village, avaient été proposés en cloud gaming uniquement, suscitant des réactions mitigées chez les joueurs.

Cette rumeur s’inscrit dans un contexte où Capcom affiche un intérêt croissant pour la Switch 2. Le président de la société a récemment confié que l’accueil réservé à la nouvelle machine avait été bien au-delà des attentes internes, voir ici, laissant entendre que davantage de ressources pourraient être consacrées au développement de titres adaptés à la nouvelle console de Nintendo.