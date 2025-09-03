L’attente touche à sa fin : Daemon X Machina: Titanic Scion sera disponible le 5 septembre 2025 sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam. Pour préparer le terrain, Marvelous Europe a lancé une série de vidéos quotidiennes permettant aux joueurs de découvrir en détail les nouvelles mécaniques et les environnements du titre.

La première de ces présentations met en lumière le Coliseum, une arène de combat qui s’inspire des joutes antiques, mais transposée dans l’univers sombre et futuriste de la saga. Ici, les pilotes – appelés Outers – pourront s’affronter dans des duels 1v1 PvE. Les victoires permettront de grimper dans un système de classement offrant des récompenses de plus en plus intéressantes. Cependant, il faudra rester vigilant : des joueurs pourront envahir les affrontements de manière asynchrone, ajoutant une couche de tension et de stratégie à chaque bataille.

Dans les jours à venir, deux autres vidéos viendront enrichir cette campagne d’avant-lancement. La première se concentrera sur les Missions secondaires et l’exploration, essentielles pour progresser dans la personnalisation et la collecte d’équipements. La seconde présentera les Sovereign Axiom Special Facilities, des environnements hostiles regorgeant d’ennemis mais également de butins précieux pour les pilotes les plus audacieux.

Une nouvelle ère pour la franchise

Conçu et produit par Kenichiro Tsukuda, avec des designs mécaniques signés Shoji Kawamori, Titanic Scion marque une évolution majeure pour la licence. Plus ambitieux, plus riche, mais toujours accessible, le jeu promet d’ouvrir un nouveau chapitre sans renier l’ADN de combats frénétiques qui a fait le succès du premier opus.

Les joueurs pourront désormais compter sur une personnalisation poussée de leurs Arsenals, aussi bien au niveau visuel que dans leur configuration de combat. Chaque pièce pourra être fabriquée, récupérée ou adaptée, offrant une grande liberté stratégique.

Coopération et exploration au cœur de l’expérience

Le jeu met également en avant des modes coopératifs et asynchrones, renforçant l’idée que les Reclaimers ne luttent jamais seuls contre l’Axiom. Que ce soit en ligne avec des amis ou face à des intrusions imprévues, la bataille s’annonce intense et collective.

Enfin, l’univers lui-même prend de l’ampleur. Les joueurs auront la possibilité d’explorer une planète alien aussi majestueuse que dangereuse : plaines, marécages, montagnes et autres environnements variés serviront de terrains d’affrontement. Nouveauté surprenante, en plus de la marche ou du vol en Arsenal, il sera même possible de parcourir certaines zones à cheval, ajoutant une dimension atypique à cette fresque de science-fiction.