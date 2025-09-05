Maîtrisez chaque coup du golf en toute sérénité, en solo ou en multijoueur, grâce à ce nouvel épisode de la légendaire série de golf

Que les joueurs se préparent à entrer sur les greens dans EVERYBODY’S GOLF HOT SHOTS, désormais disponible sur consoles and PC. Publié par Bandai Namco Entertainment Europe et développé par HYDE, EVERYBODY’S GOLF HOT SHOTS est le nouvel épisode de la légendaire série Everybody’s Golf, aussi connue sous le nom de Hot Shots Golf. Disponible sur PlayStation®5, Nintendo Switch™ et PC sur Steam®, cette nouvelle version à la fois simple à prendre en main et complexe à maîtriser marque le grand retour de PAC-MAN parmi une vaste galerie de personnages jouables. Le jeu intègre également de nouveaux modes et une large sélection d’options de personnalisation. Le jeu est disponible dans le monde entier au format numérique, les joueurs n’ont plus besoin d’attendre pour empoigner leurs clubs et swinguer en beauté !

Fonctionnalités :

les joueurs peuvent personnaliser leurs stats, clubs et balles en fonction de leur style de jeu. Un large choix de personnages : avec plus de 25 personnages disponibles, les joueurs pourront accroître leur loyauté pour débloquer des super coups (coups à spin, coups à tête chercheuse, coups spéciaux uniques à chaque personnage)

le caddie sera là pour aider les joueurs, leur prodiguer des conseils et plus encore. Mode Défi : les joueurs pourront participer à des tournois en solo pour se hisser au sommet du classement. Il leur faudra débloquer des personnages, des scénarios et des tournois majeurs pour devenir le golfeur suprême !

les joueurs découvriront des interactions de personnage absolument charmantes dans 10 régions du monde entier. Golf déjanté : ce nouveau mode injecte une touche du chaos sur le parcours en ajoutant des obstacles, des défis et plus encore, en solo comme en multijoueur dans les modes Haut en couleur, Scramble, Survival Golf et Dokkan Golf.

EVERYBODY’S GOLF HOT SHOTS reprend la célèbre mécanique de tir à trois touches qui a fait le succès de la série : les joueurs pourront viser, appuyer trois fois au bon moment et swinguer vers le succès. Cette mécanique est très simple à comprendre pour les néophytes, mais seuls les meilleurs parviendront à la maîtriser parfaitement. Le jeu propose entre autres un mode solo, un mode multijoueur coopératif en local, un mode multijoueur en ligne et un mode défi pour vivre des compétitions palpitantes sur des parcours inspirés de 10 pays et régions du monde. Les joueurs devront surmonter les obstacles, dompter les conditions météo dynamiques et s’adapter à l’heure de la journée pour vaincre leurs adversaires. Et s’ils aiment le chaos, le nouveau mode Golf Déjanté les surprendra en leur proposant de surmonter des obstacles et des défis différents à chaque partie !