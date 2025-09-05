Annoncé le mois dernier par Nacon et Eden Games, Gear.Club Unlimited 3 s’apprête à débarquer sur Nintendo Switch 2 en fin d’année 2025. Présenté en grande pompe lors de la Gamescom 2025, le titre s’est illustré avec une longue vidéo de gameplay qui confirme les ambitions du studio lyonnais : proposer une expérience de course à la fois accessible et spectaculaire, pensée pour tirer parti de la nouvelle console de Nintendo.

Ce troisième opus s’inscrit dans la continuité de la série, mais cherche aussi à renouveler son approche avec des environnements plus variés et un contenu enrichi. Eden Games promet une formule plus complète, capable de séduire aussi bien les joueurs occasionnels que les amateurs de sensations fortes.

Le jeu met en avant deux environnements contrastés :

Les routes baignées de soleil de la Méditerranée

, idéales pour les longues pointes de vitesse en bord de mer. Les tracés sinueux des montagnes japonaises, parfaits pour les amateurs de pilotage technique et de virages serrés.

Une nouveauté marquante fait également son entrée : le mode “Highway”. Ici, la conduite n’est plus seulement une question de vitesse pure, mais aussi de réflexes et de sang-froid. Entre les embouteillages et le trafic dense, les joueurs devront slalomer entre les véhicules à toute allure, dans des séquences rappelant les grands classiques de l’arcade.

Côté contenu, Gear.Club Unlimited 3 se veut généreux : plus de 40 voitures sous licence officielle sont annoncées, avec des modèles issus des plus grands constructeurs. Le jeu propose également un mode carrière complet, conçu pour offrir une progression constante, des défis adaptés et une montée en puissance gratifiante. Eden Games insiste sur la dimension immédiate et “fun” de son gameplay, fidèle à l’ADN de la série, tout en affinant les sensations de conduite grâce aux capacités techniques de la Switch 2.

Après avoir fait ses preuves avec deux épisodes solides sur Switch, Eden Games semble vouloir passer un cap avec cette nouvelle entrée. La promesse est claire : une expérience de course accessible mais riche, soutenue par des environnements variés, un mode inédit centré sur l’adrénaline et un garage bien fourni.