Milestone et MotoGP™ sont ravis de dévoiler le design unique d’un casque créé par les joueurs du jeu vidéo MotoGP™25. Ce modèle unique sera porté par le Champion du monde en titre, Jorge Martín (Aprilia Racing), à l’occasion du Monster Energy Grand Prix de Catalogne.

Du 22 mai au 23 juin 2025, les fans du monde entier ont été invités à soumettre leurs propres designs de casque grâce à l’éditeur du jeu, un outil qui permet à chacun de transformer la vision artistique des joueurs en réalité. L’initiative a reçu des propositions provenant de plus de 50 pays, avec une forte participation en Europe, la France (20 %), l’Italie (17 %) et l’Espagne (15 %) se classant en tête par nombre de créations. Parmi des milliers d’idées, Jorge Martín a personnellement sélectionné le design vainqueur, qu’il arborera fièrement en piste à Barcelone.

« Porter un casque imaginé par mes fans, c’est une sensation incroyable. Le choix n’a pas été facile avec autant de créations remarquables, mais ce design m’a particulièrement marqué. Ses couleurs et ses lignes traduisent parfaitement qui je suis et il sera magnifique sur la piste ! Merci à toutes celles et ceux qui ont pris le temps de partager leurs idées. Je suis enthousiaste à l’idée de participer à une initiative qui rapproche encore plus les pilotes de leurs supporters à la maison », a déclaré Jorge Martín.

Créé par un joueur brésilien, le design vainqueur combine les couleurs du drapeau espagnol avec des motifs inspirés des circuits électroniques, tout en intégrant les yeux emblématiques qui ornent chacun des casques du pilote.

Matteo Pezzotti, Game Director de MotoGP™25, a déclaré : « Nous sommes ravis de poursuivre cette initiative qui relie le gaming à la course pour la deuxième année consécutive. Voir le Champion du Monde en titre, Jorge Martín, porter un casque designé par un fan lors de l’une des courses les plus attendues de la saison est une nouvelle étape pour nous et pour la communauté passionnée qui continue de soutenir la franchise. »

Le casque ne sera pas seulement visible par des millions de fans à travers le monde durant le week-end de course à Barcelone, il sera également disponible dans MotoGP™25 en tant qu’élément jouable, offrant ainsi aux joueurs la possibilité de prendre part aux courses avec le même design exclusif que celui de Martín.

MotoGP™25 est disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch™ et PC via Steam et Epic Games Store.

*Le Cross-play, le mode LiveGP et le partage de contenus ne sont pas disponibles sur la version Nintendo Switch.