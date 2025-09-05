L’attente aura été longue, mais Hollow Knight: Silksong est enfin disponible, et les joueurs peuvent déjà y plonger sur Switch comme sur Switch 2. Comme on pouvait s’y attendre, le nouveau hardware de Nintendo offre une expérience technique améliorée, même si la première Switch s’en sort honorablement.

La grande nouveauté côté Switch 2 est la possibilité de choisir entre deux modes visuels :

2160p/60 FPS en mode salon, pour une image en 4K fluide.

en mode salon, pour une image en 4K fluide. 1080p/120 FPS, également en salon, ou en portable par défaut.

Ces options permettent aux joueurs de privilégier la résolution ou la fluidité selon leurs préférences. Les performances restent stables, avec les mêmes petits arrêts intentionnels que dans le premier opus lors des coups reçus ou des chutes, un choix de design de Team Cherry pour accentuer l’impact.

Sur la première Nintendo Switch, les choses sont plus simples :

720p/60 FPS, que ce soit en mode docké ou portable.

Quelques concessions graphiques sont présentes, notamment au niveau des particules et de la netteté des effets de profondeur de champ. Toutefois, le rendu reste solide et fidèle à l’univers gothique et organique de la licence.

Un autre point marquant concerne les temps de chargement, deux fois plus rapides sur Switch 2 que sur Switch 1. Une amélioration qui fluidifie l’exploration dans un jeu où la traversée des vastes zones est centrale. À noter également : ceux qui possèdent la version Switch peuvent passer gratuitement à la version Switch 2.

Une aventure toujours aussi envoûtante

Au-delà de la technique, Silksong reste l’expérience exigeante et envoûtante promise par Team Cherry. On y incarne Hornet, la princesse-protectrice de Hallownest, capturée et transportée dans un royaume inconnu. Pour en sortir, elle doit affronter de nouveaux ennemis, maîtriser des pouvoirs inédits et percer les mystères d’un monde régi par la soie et le chant.

Que ce soit sur Switch ou Switch 2, le jeu conserve sa direction artistique unique, son gameplay nerveux et son ambiance envoutante. Mais pour ceux qui souhaitent l’expérience la plus fluide et la plus rapide, la nouvelle console de Nintendo a clairement l’avantage.

Hollow Knight: Silksong est disponible dès maintenant sur Switch et Switch 2.