The Pokémon Company International a annoncé aujourd’hui que la nouvelle extension du célèbre Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon (JCC), Méga-Évolution – Flammes Fantasmagoriques, sera disponible à partir du 14 novembre 2025 dans tous les magasins participants du monde.

L’extension Méga-Évolution – Flammes Fantasmagoriques du JCC Pokémon introduira davantage de puissants Pokémon Méga-Évolution dans le JCC Pokémon, notamment des Pokémon de type Feu et des Pokémon de type Obscurité. Les joueurs et joueuses découvriront et collectionneront des cartes à l’effigie de Méga-Dracaufeu X et Méga-Ectoplasma ainsi que de nouveaux Pokémon-ex qui feront leur première apparition dans la série Méga-Évolution.

De plus, il sera possible de continuer à découvrir le nouveau style artistique unique des cartes de Pokémon-ex Méga-Évolution « ultra rare », où la silhouette de la version normale de ce Pokémon apparaît à l’arrière-plan de la carte.

Les cartes les plus remarquables de l’extension sont :

6 Pokémon-ex Méga-Évolution ;

4 Pokémon-ex ;

13 Pokémon « illustration rare » ;

17 Pokémon-ex Méga-Évolution, cartes Dresseur et cartes Énergie « ultra rare » ;

5 Pokémon-ex Méga-Évolution et cartes Supporter « illustration spéciale rare ».

L’extension Méga-Évolution – Flammes Fantasmagoriques est disponible dans les boosters, les Coffrets Dresseur d’élite et diverses collections dans les magasins participants du monde entier.

Les joueurs et joueuses du JCC Pokémon auront l’occasion de jouer avec Méga-Évolution – Flammes Fantasmagoriques avant sa sortie en participant à l’un des nombreux tournois d’Avant-première organisés dans le cadre du programme de Play! Pokémon, et ayant lieu à partir du 1ᵉʳ novembre 2025 dans les magasins indépendants participants.

Avant la sortie de la version sur table, les Dresseurs et Dresseuses pourront jouer avec Méga-Évolution – Flammes Fantasmagoriques à partir du 13 novembre 2025 en version numérique via l’application du JCC Pokémon Live sur iOS, Android, macOS ou Windows. Les Dresseurs et Dresseuses pourront collectionner les nouveaux Pokémon-ex Méga-Évolution, combattre à leurs côtés et recevoir des bonus en jeu en se connectant à l’application.