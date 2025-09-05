La Nintendo Switch 2 offre la possibilité de jouer à toute la ludothèque Switch d’origine, mais certains titres n’étaient pas totalement optimisés au lancement de la console. Depuis, Nintendo déploie régulièrement des mises à jour de firmware pour améliorer la compatibilité et corriger les problèmes rencontrés par certains jeux.

Avec la mise à jour système 20.4.0, sortie cette semaine, plusieurs titres tiers bénéficient désormais de correctifs et tournent comme prévu sur Switch 2.

Les jeux corrigés avec la mise à jour 20.4.0

Grâce à ce patch, une nouvelle vague de jeux fonctionne désormais sans accroc :

Beat ‘Em Up Collection (QUByte Classics)

Bright Memory: Infinite Gold Edition

Killing Time: Resurrected

Melty Blood: Type Lumina

Melty Blood: Type Lumina – Deluxe Edition

Touhou Artificial Dream in Arcadia

Ces titres rejoignent la liste grandissante de jeux désormais pleinement compatibles avec la nouvelle console.

Des problèmes toujours en cours d’examen

Nintendo a aussi reconnu que certains jeux posent encore problème, comme Xenoblade Chronicles X Definitive Edition, qui souffre notamment d’un bug de synchronisation labiale. D’autres titres avaient également des soucis, mais certains ont déjà été corrigés, comme Nobody Saves The World, désormais pleinement jouable sur Switch 2.