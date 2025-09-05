2K et Gearbox Software partagent la bande annonce de la semaine de sortie pour Borderlands 4, amplifiant l’enthousiasme de la communauté et des médias pour le prochain opus de la franchise emblématique de looter-shooter.

Les joueurs sont à quelques jours de l’atterrissage d’urgence sur Kairos, lorsque Borderlands 4 sortira sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, et PC via Steam et l’Epic Games Store, avec la sortie sur Nintendo Switch 2 qui suivra peu après. Ci-dessous, retrouvez la liste complète des heures de sortie sur chaque plateforme et région.

PlayStation 5

Wellington, Nouvelle Zélande – 12 septembre à 12:00 AM NZST

Sydney, Australie – 12 septembre à 12:00 AM AEST

Tokyo, Japon – 12 septembre à 12:00 AM JST

Singapour – 12 septembre à 12:00 AM SGT

Londres, UK – 12 septembre à 12:00 AM BST

New York, NY, USA – 12 septembre à 12:00 AM ET

San Francisco, CA, USA – 11 septembre à 9:00 PM PT

Xbox Series X|S

Wellington, Nouvelle Zélande – 12 septembre à 12:00 AM NZST

Sydney, Australie – 12 septembre à 12:00 AM AEST

Tokyo, Japon – 12 septembre à 12:00 AM JST

Singapour – 12 septembre à 12:00 AM SGT

Londres, UK – 12 septembre à 12:00 AM BST

New York, NY, USA – 12 septembre à 12:00 AM ET

San Francisco, CA, USA – 11 septembre à 9:00 PM PT

PC via Steam & the Epic Games Store

Wellington, Nouvelle Zélande – 12 septembre à 4:00 AM NZST

Sydney, Australie – 12 septembre à 2:00 AM AEST

Tokyo, Japon – 12 septembre à 1:00 AM JST

Singapour – 12 septembre à 12:00 AM SGT

Londres, UK – 11 septembre à 5:00 PM BST

New York, NY, USA – 11 septembre à 12:00 PM ET

San Francisco, CA, USA – 11 septembre à 9:00 AM PT

Nintendo Switch 2

Wellington, Nouvelle Zélande – 3 octobre à 12:00 AM NZST

Sydney, Australie – 3 octobre à 12:00 AM AEST

Tokyo, Japon – 3 octobre à 12:00 AM JST

Singapour – 3 octobre à 12:00 AM SGT

Londres, UK – 3 octobre à 12:00 AM BST

New York, NY, USA – 3 octobre à 12:00 AM ET

San Francisco, CA, USA – 2 octobre à 9:00 PM PT

Il reste encore du temps pour précommander n’importe quelle édition de Borderlands 4 et recevoir le Pack Gilded Glory* en bonus de précommande. Celui-ci ne sera plus disponible après les heures listées ci-dessus. 2K ajoute également du loot extra, dont quatre pièces d’équipement légendaire et un cosmétique additionnel de tête de Chasseur de l’Arche. Retrouvez les détails ici.

Borderlands 4 sera disponible dans le monde entier le 12 septembre 2025 via PlayStation 5, Xbox Series X|S, et PC via Steam et Epic Games Store. Il sera également disponible sur Nintendo Switch 2 le 3 octobre 2025 et est disponible en précommande sur toutes les plateformes.