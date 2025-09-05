Le studio PaiBand a confirmé l’arrivée de Restore Your Island sur Nintendo Switch. Le jeu sortira d’abord sur PC d’ici la fin de l’année, avant d’atterrir sur la console de Nintendo un peu plus tard. Présenté comme un life sim cozy, il mise sur une ambiance relaxante où restauration de la nature, progression tranquille et personnalisation sont au cœur de l’expérience.

Le joueur incarne un nouveau venu sur une île autrefois splendide, désormais ravagée par les déchets et l’abandon. Accompagné de son chien, véritable partenaire d’aventure, il devra nettoyer les plages, sauver des animaux piégés dans des filets et redonner vie à ce lieu oublié. Contrairement à de nombreux jeux de gestion ou de simulation, ici aucune contrainte de temps ni compétition : le rythme est entièrement libre et pensé pour favoriser la détente.

La boucle de jeu repose sur la collecte et le recyclage. Les objets trouvés ou revendus permettent d’améliorer les outils, de débloquer de nouvelles zones et d’investir dans la restauration de la nature. Les arbres morts peuvent être fertilisés, la végétation renaît, et petit à petit l’île retrouve son éclat.

Le joueur pourra aussi construire et personnaliser une cabane cosy, véritable foyer qu’il partagera avec son compagnon à quatre pattes. Décoration, aménagement et confort sont laissés à la créativité de chacun, renforçant la dimension personnelle et apaisante de l’expérience.

Caractéristiques principales

Nettoyer les plages et restaurer la beauté naturelle de l’île.

Sauver des animaux coincés dans des débris ou des filets.

Développer une relation unique avec son chien.

Construire, décorer et personnaliser une cabane.

Améliorer ses outils et débloquer de nouvelles zones.

Rythme de jeu libre, sans pression ni chronomètre.

Explorer et découvrir des secrets cachés sous la surface.

Restore Your Island s’inscrit dans la tendance des jeux bien-être, en combinant mécaniques simples, progression gratifiante et une atmosphère relaxante. Mais au-delà du côté cozy, il propose aussi une réflexion écologique sur la gestion des déchets, la protection animale et la restauration de l’environnement.