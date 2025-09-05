Shadow Labyrinth a été mis à jour vers la version 1.0.4. Vous pouvez consulter les notes de patch de cette mise à jour ci-dessous.
▼Problèmes Résolus
- Correction d’un problème où l’épéiste n’apparaissait pas en entrant dans une carte contenant la « Salle du Cristal Rouge » dans la zone du « Volcan Aride ».
- Correction d’un problème où le temps affiché dans l’emplacement de sauvegarde comptait également pendant le mode veille.
- Correction d’un problème où les joueurs pouvaient se retrouver coincés dans un mur et subir des dégâts en progressant dans certains LABYRINTHES en utilisant des étapes spécifiques.
- Correction d’un problème où le jeu devenait injouable si le joueur touchait et mourait simultanément avec le boss lors de la libération de GAIA.
- Correction d’un problème où le jeu devenait injouable sans transition vers l’écran de game over après la mort dans des conditions spécifiques pendant le combat contre « Orange Bragza: Terrias-Valou ».
- Correction d’un problème où le jeu pouvait devenir injouable en effectuant des actions spécifiques dans la zone du vaisseau spatial en mode mini-pack.
- Correction d’un problème où des événements déjà survenus dans la zone du vaisseau spatial pouvaient se reproduire dans des conditions spécifiques, rendant le jeu injouable.
- Correction d’un problème où les joueurs pouvaient se retrouver coincés dans un mur lorsqu’ils étaient pris sur un terrain spécial avec des tirs ACTIV pendant le combat contre le « Seigneur de la Gloutonnerie ».
- Correction d’un problème où le jeu plantait après une certaine période si le temps s’écoulait alors que le joueur était immobilisé au bord de l’écran pendant le combat de boss du LABYRINTHE du Volcan Déséché.
- Autres corrections d’affichage mineures.
▼Ajustements
- Modification de l’équipement « Augmentation de la Limite de PV » pour que ce TALENT ne disparaisse pas même si le joueur meurt.
- Réduction de l’aura et des matériaux requis pour certains objets pouvant être achetés auprès des marchands dans des zones comme le « Volcan Aride ».
- Réduction de l’aura nécessaire pour augmenter la puissance d’attaque et les limites de la PST de NIV.1 à NIV.3.
- Réduction de l’aura nécessaire pour acheter les dispositifs de secours d’urgence.
- Réduction de l’aura nécessaire pour obtenir des informations.
- Modification du jeu pour qu’il redémarre au début du combat de boss si l’on réessaye à partir d’un combat de boss dans un LABYRINTHE.
- Augmentation du nombre initial de vies dans les LABYRINTHES en général.
- Assouplissement du temps de clearance pour les LABYRINTHES des G-Hosts : Red Bragza: Terrias-Gilba, Blue Bragza: Terrias-Juno, Pink Bragza: Terrias-Boz Rag et Orange Bragza: Terrias-Valou.
- Modification des paramètres de fonctionnement en mode mini-pack et du choix d’affichage ou non du guide de saut pour qu’ils soient sauvegardés.
- Ajustement du comportement de certains boss.
