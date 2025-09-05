Shadow Labyrinth a été mis à jour vers la version 1.0.4. Vous pouvez consulter les notes de patch de cette mise à jour ci-dessous.

▼Problèmes Résolus

Correction d’un problème où l’épéiste n’apparaissait pas en entrant dans une carte contenant la « Salle du Cristal Rouge » dans la zone du « Volcan Aride ».

Correction d’un problème où le temps affiché dans l’emplacement de sauvegarde comptait également pendant le mode veille.

Correction d’un problème où les joueurs pouvaient se retrouver coincés dans un mur et subir des dégâts en progressant dans certains LABYRINTHES en utilisant des étapes spécifiques.

Correction d’un problème où le jeu devenait injouable si le joueur touchait et mourait simultanément avec le boss lors de la libération de GAIA.

Correction d’un problème où le jeu devenait injouable sans transition vers l’écran de game over après la mort dans des conditions spécifiques pendant le combat contre « Orange Bragza: Terrias-Valou ».

Correction d’un problème où le jeu pouvait devenir injouable en effectuant des actions spécifiques dans la zone du vaisseau spatial en mode mini-pack.

Correction d’un problème où des événements déjà survenus dans la zone du vaisseau spatial pouvaient se reproduire dans des conditions spécifiques, rendant le jeu injouable.

Correction d’un problème où les joueurs pouvaient se retrouver coincés dans un mur lorsqu’ils étaient pris sur un terrain spécial avec des tirs ACTIV pendant le combat contre le « Seigneur de la Gloutonnerie ».

Correction d’un problème où le jeu plantait après une certaine période si le temps s’écoulait alors que le joueur était immobilisé au bord de l’écran pendant le combat de boss du LABYRINTHE du Volcan Déséché.

Autres corrections d’affichage mineures.

▼Ajustements