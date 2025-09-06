Développé par le studio Blackfire Games, Runestone Keeper est un portage sur Switch d’un titre déjà bien établi sur PC et mobile. La philosophie derrière le jeu est claire : offrir une interprétation rapide de l’exploration, du combat et de la gestion d’inventaire d’un RPG, en se débarrassant de toute fiorure superflue. Le résultat est un jeu qui se concentre sur ses mécaniques de cœur, pour le meilleur et parfois pour le pire.

L’imagination au pouvoir

Ne vous attendez pas à un scénario épique. Runestone Keeper évince largement la narration. Votre quête est simple : plongez au plus profond d’un donjon généré procéduralement, niveau par niveau. Le peu de contexte est donné par les descriptions de votre environnement ou des ennemis qui apparaissent, ajoutant une touche d’imagination à un donjon par ailleurs assez vide. L’histoire, c’est celle que vous vivez à travers chaque run, chaque décision périlleuse et chaque mort prématurée. Au début, vous ne contrôlez que « Guy », un aventurier basique, mais neuf autres héros aux capacités et aptitudes de départ uniques se débloquent progressivement au tavernier contre de l’or. J’ai personnellement adoré Dellamorey, un berserker à la hache dont les attaques se renforcent à chaque cadavre laissé dans une salle. Ici, les personnages sont définis par leurs stats, et c’est à vous d’imaginer le reste.

Le cœur de Runestone Keeper bat sur une grille de cases obscures de 7×8. Chaque tour, vous retournez une case, un peu comme on révèle une tuile dans un jeu de société. Sous une case peut se cacher un trésor, un piège (infligeant des dégâts à votre bouclier puis à vos points de vie), un objet, ou un ennemi.

La rencontre avec un monstre affiche immédiatement trois stats : attaque, santé et bouclier, vous permettant d’évaluer la menace. Chaque créature a un comportement différent : certaines sont passives, d’autres, comme les ennemis à distance, vous attaquent à chaque tour où vous ne vous occupe pas d’elles. Certains deviennent même plus forts avec le temps. La décision d’engager le combat ou de l’éviter est cruciale. Fuir trop souvent vous laissera sous-équipé pour les étages inférieurs, plus ardus.

La gestion d’inventaire est un puzzle en soi. Avec seulement trois emplacements, vous serez souvent forcé d’utiliser un objet (comme une potion ou une torche pour révéler une case) pour libérer de la place pour un nouveau butin. Les « soul points », gagnés en découvrant des cases, constituent une autre ressource à gérer prudemment. Vous pouvez les dépenser à des fontaines pour révéler la position des monstres ou des pièges, mais le choix dépasse toujours vos moyens. Il s’agit de forger une stratégie pour faire face à l’aléatoire.

La mort, inévitable, est permanente. Vous perdez la plupart de vos possessions, mais vous conservez l’or collecté, utilisé pour acheter des améliorations permanentes au tavernier, comme un bonus de chance pour éviter les pièges ou des points de vie supplémentaires. Un système classique de rogue-like qui motive à recommencer pour progresser un peu plus loin à chaque fois.

La maniabilité : un hic sur Switch

C’est là que le bât blesse un peu. Dès le lancement, nous avons été contrariés de constater que Runestone Keeper ne prenait pas en charge la Pro Controller. Comme pour beaucoup de jeux indés, on est forcé de jouer en mode portable avec les Joy-Con attachés ou de les utiliser en mode docké. Nous ne savons pas pourquoi c’est si complexe à programmer, mais c’est une frustration notable.

Heureusement, le jeu offre deux options de contrôle : l’écran tactile ou les boutons. Le tutoriel explique (en vous demandant maladroitement de faire un « click ») que ZL et ZR sont utilisés en combinaison avec les boutons face pour utiliser les objets d’inventaire ou lancer des sorts. La prise en main est simple, mais le tutoriel n’enseigne aucune stratégie ; c’est en mourant et en recommençant que l’on apprend.

Les graphismes sont en pixel art très simple, les ennemis étant parfois assez informes. Les menus et les écrans de dialogue affichent des designs de personnages un peu plus élaborés, mais l’ensemble reste très épuré. Ce n’est pas un défaut, c’est un choix cohérent avec son approche de jeu de plateau numérique.

La bande-son, quant à elle, fait un excellent travail d’ambiance. La musique en introduction vous met dans l’état d’esprit d’une grande aventure, puis devient plus lugubre et angoissante à mesure que vous descendez, maintenant un suspense constant, surtout lorsque la difficulté augmente.

La répétition guette

C’est le point le plus délicat de Runestone Keeper. Le jeu est idéal pour des sessions courtes, mais sa nature même le rend répétitif. Après environ cinq heures, nous avions l’impression d’avoir vu 95% de ce qu’il avait à offrir. Bien que de nouveaux monstres et objets apparaissent dans les niveaux les plus profonds, le sentiment d’homogénéité s’installe rapidement.

La rejouabilité repose sur le défi de battre le donjon avec les différents héros et sur la motivation de débloquer toutes les améliorations permanentes. Mais pour beaucoup, l’absence de narration et la répétition des assets pourront lasser. C’est un titre conçu pour être picoré, pas dévoré.