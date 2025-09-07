Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch. Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).

Dead Reset – 14.1GB

Class of Heroes 3 Remaster – 6.9GB

Call of the Sea – 4.3GB

Aery: Viking Saga – 3.5GB

Gloomy Eyes – 3.4GB

Bratz Rhythm & Style – 3.1GB

Noir Mafia Simulator: 1960s American Crime – 2.7GB

Bubsy in: The Purrfect Collection – 2.4GB

Baki Hanma: Blood Arena – 2.1GB

Horror Night with Tung Tung Tung Sahur – 1.4GB

NetherWorld – 1.2GB

Rise of Rana – 1.2GB

Korean Drone Flying Tour Nakhwaam – 1.1GB

Henry Halfhead – 1.0GB

Truck Simulator 25: Euro Driver – 942MB

Life in Terminal Simulator: Airport Adventures – 781MB

Pixel Game Maker Series WEAPON USER – 516MB

Hellcard – 440MB

Lost in Fantaland – 404MB

Dead Charge – 370MB

9 Lives to Defend – 368MB

Monstrous Lovers – 343MB

Make it! Pancakes – 312MB

Cross Pix 2 – 272MB

Colorizing: Cozy Days – 179MB

Brain Training Perfect Memory – 153MB

Inspector Waffles: Early Days – 152MB

Hot Stakes Casino – American Roulette – 152MB

Cats vs Dogs – 135MB

Tiny Witch – 112MB

Trasmoz Legends – 102MB

Little Helper Cafe – 83MB

Eggconsole Crimson 2 PC-8801mkIISR – 46MB