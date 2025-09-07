Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch. Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).
- Dead Reset – 14.1GB
- Class of Heroes 3 Remaster – 6.9GB
- Call of the Sea – 4.3GB
- Aery: Viking Saga – 3.5GB
- Gloomy Eyes – 3.4GB
- Bratz Rhythm & Style – 3.1GB
- Noir Mafia Simulator: 1960s American Crime – 2.7GB
- Bubsy in: The Purrfect Collection – 2.4GB
- Baki Hanma: Blood Arena – 2.1GB
- Horror Night with Tung Tung Tung Sahur – 1.4GB
- NetherWorld – 1.2GB
- Rise of Rana – 1.2GB
- Korean Drone Flying Tour Nakhwaam – 1.1GB
- Henry Halfhead – 1.0GB
- Truck Simulator 25: Euro Driver – 942MB
- Life in Terminal Simulator: Airport Adventures – 781MB
- Pixel Game Maker Series WEAPON USER – 516MB
- Hellcard – 440MB
- Lost in Fantaland – 404MB
- Dead Charge – 370MB
- 9 Lives to Defend – 368MB
- Monstrous Lovers – 343MB
- Make it! Pancakes – 312MB
- Cross Pix 2 – 272MB
- Colorizing: Cozy Days – 179MB
- Brain Training Perfect Memory – 153MB
- Inspector Waffles: Early Days – 152MB
- Hot Stakes Casino – American Roulette – 152MB
- Cats vs Dogs – 135MB
- Tiny Witch – 112MB
- Trasmoz Legends – 102MB
- Little Helper Cafe – 83MB
- Eggconsole Crimson 2 PC-8801mkIISR – 46MB
