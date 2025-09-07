N’avez-vous jamais rêvé de prendre le volant d’un poids lourd ? De devenir le protagoniste au camion comme dans le film Duel ? Prenez vos clés et allons faire ronronner le moteur… en essayant de ne pas caler…

Slow and Happy

Allez, on ajuste notre popotin sur le siège, on règle le rétroviseur… et on met le contact pour vous parler de ce jeu, édité par Ultimate Games. L’éditeur est plutôt habitué aux simulations (pêche, sous-marin et même cambriolage…). On trouve également le studio Tapnation sur ce titre, studio qui est pour le coup, plus connu pour ses jeux mobiles… Et il faut le dire de suite, on le ressent dès l’écran titre du jeu ! Mais avant tout, nous allons vous présenter le descriptif du titre qui semble (pour le moment), exclusif à la Nintendo Switch… Une bonne chose ? Voilà déjà le résumé :

« Conduisez un camion sur des parcours simples et livrez votre cargaison à destination. Évitez les obstacles, prenez les virages et garez-vous au bon endroit. Profitez de commandes simples et d’un gameplay facile à apprendre. Débloquez et choisissez parmi différents skins de camions pour personnaliser votre style sur la route. »

De prime abord, le résumé n’est pas spécialement menteur, il faut en effet conduire un camion en lui faisant suivre un parcours allant d’un point A vers un point B (correspondant à l’arrivée). Mais pour commencer nous n’avons la possibilité de ne choisir qu’un seul camion : celui qu’on croise sur la route, le classique quoi. Nous constatons également qu’il est possible d’en débloquer deux autres : un a la déco très « Bombay » et le second… bien moins beau que les deux autres ! Et puis… c’est tout… Nous savons donc qu’il est possible de débloquer 2 autres camions, mais que ces derniers n’ont pas de particularité par rapport à celui disponible de base.

L’unique camion choisi, nous pouvons ensuite décider de faire les parcours de jour ou de nuit (mais par défaut, il n’y a que la journée qui est disponible), bon gré mal gré, nous prenons donc la route de jour et c’est parti pour 25 niveaux où il faudra diriger notre camion en faisant attention à gérer parfois quelques virages un peu serrés.

Parfois le jeu nous demandera de faire preuve de plus de dextérité car il faudra y arriver en faisant une marche arrière en ligne droite ! Mais ce n’est qu’un petit échauffement avant un autre parcours qui nous demandera de faire une marche arrière pour débuter avec un petit virage sur la droite, afin de repartir tout droit et puis ben… voilà.

Une fois les 25 niveaux de la journée parcourus, vous pouvez désormais rouler de nuit… dans les mêmes 25 niveaux au détail près que cette fois-ci le ciel aura une texture noire au lieu d’être bleu… Pour le reste, les niveaux seront strictement identiques et le passage du jour à la nuit n’apporte absolument rien (si ce n’est le changement de la couleur du ciel)…

Sortie de route !

Fort heureusement, le camion se conduit relativement facilement (avec toute la lourdeur qu’il doit avoir) et les touches se limitent au Joy-Con gauche pour diriger, ZR ou A pour accélérer et ZL ou B pour freiner… sans oublier la meilleure touche du jeu, X qui permet de lancer un petit coup de klaxon amusant (pas le gros pooooiiiinnn habituel des camions). Ah et si vous vous posez la question, le bruit du klaxon est le même pour les trois véhicules. D’ailleurs d’un point de vue sonore, c’est un peu le désert, la même musique qui tourne en boucle, le bruit des camions identique quelque soit le modèle, idem pour le klaxon, sans oublier des applaudissements dignes d’un dimanche matin quand vous atteignez la ligne d’arrivée (avec les petits confettis de pixels qui vont bien).

Du côté des graphismes et des environnements, c’est tout aussi vide… Les décors sont archi vides et les circuits tout rikikis… A part un effet d’ombre au niveau du camion, le reste des textures est totalement neutre, vide, pas spécialement joli…

Passez les 50 niveaux (sans grande difficulté) en 20 minutes et vous pourrez vous offrir les deux autres camions, par contre, il est quasiment sûr que vous ne reprendrez pas la route car le jeu n’a rien à offrir de plus. Nous ne l’avons pas précisé, mais pour réussir les différents niveaux il faut aller du point A au point B sans toucher les rebords du trajets… 3 touches et il faudra recommencer. Mais il faut avouer que louper un tracé est mission impossible.

C’est d’ailleurs dommage que les faiblesses du jeu n’aient pas été mieux exploitées ; En effet, rien qu’en ajoutant un chronomètre aux différents circuits, on aurait pu envisager un système de classement entre amis ou pourquoi pas, au niveau mondial. Histoire de voir en combien de temps on arrive à terminer les différents circuits.

Mais en l’état c’est vide et nous arrivons à court de carburant, enfin surtout de mots pour vous dissuader (si ce n’est pas déjà fait) d’acquérir ce « jeu ».

Truck Driving est disponible au prix de 9,99 euros sur l’eShop !