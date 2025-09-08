En tant qu’amateur de JRPG rétro, il est toujours excitant de découvrir une nouvelle pépite qui cherche à capturer l’esprit des classiques des années 90. Astral Takers, débarquant sur Nintendo Switch, s’inscrit parfaitement dans cette lignée. Développé par KEMCO, un studio prolifique connu pour sa production régulière de RPG à l’ancienne, le jeu promet une aventure épique entre summons et complots impériaux. Mais derrière son apparence soignée et ses animations charmantes, parvient-il à offrir une expérience mémorable ? C’est ce que nous allons découvrir.

Astral Takers est l’œuvre de KEMCO, un développeur et éditeur japonais qui s’est fait une spécialité des RPG « old school » modernes, souvent disponibles sur mobile et consoles. Pour les connaisseurs du genre, le nom de KEMCO évoque une certaine formule, un savoir-faire dans la création de jeux rapides à prendre en main mais parfois répétitifs. Si vous avez déjà croisé des titres comme Dragon Takers (dont Astral Takers est en quelque sorte le successeur spirituel), vous savez à quoi vous attendre : un hommage aux RPG de la 16/32-bits, pour le meilleur et parfois pour le pire.

Sauver le monde (et une amnésique)

Vous incarnez Revyse, un jeune apprenti invocateur au grand cœur, toujours prêt à aider son prochain. Alors qu’il explore un donjon avec son maître, il fait la rencontre d’Aurora, une jeune femme aussi mystérieuse que belle, frappée d’amnésie et pourchassée par les redoutables gardes de l’Empire. Accusée de sorcellerie et condamnée à mort, Revyse n’a d’autre choix que de la sauver et de prendre la fuite. Ils sont rapidement rejoints par Fio, la meilleure amie et camarade d’apprentissage de Revyse.

Ensemble, ce trio de héros malgré eux va devoir fuir les puissantes gardes royales, percer le mystère entourant l’identité d’Aurora et croiser sur sa route des alliés inattendus ainsi que des adversaires redoutables. Le scénario reste simple et très linéaire, sans grandes surprises. Les dialogues sont basiques mais agrémentés d’une petite touche d’humour qui fait ressortir la personnalité des protagonistes. C’est du classique, efficace mais sans prétention, qui sert avant tout de prétexte à l’aventure.

Un gameplay qui marque le pas

C’est sur le terrain du gameplay qu’Astral Takers montre ses limites. Le système de combat est un tour par tour classique : vous assignez un ordre à chaque personnage (attaque, compétence, objet) et les actions s’exécutent en fonction de la statistique de vitesse de chacun.

La présentation des combats a le mérite de sortir un peu des sentiers battus : la vue est à la première personne, un changement notable par rapport aux autres titres KEMCO. À l’écran, les attaques sont indiquées par des effets magiques ou des « swipes », tandis que les ennemis clignotent brièvement pour signifier leur assaut. C’est simple, mais cela fait le job.

L’élément le plus intéressant est l’affichage de l’ordre des tours et des actions ennemies dans le coin supérieur gauche. Cette information vous permet d’adapter votre stratégie en temps réel : si un puissant coup arrive, vous pouvez ordonner à un personnage de se défendre ou de soigner un coéquipier. Malheureusement, cette bonne idée est vite gâchée par un problème de fond : le combat manque cruellement de profondeur stratégique. Expérimenter avec les compétences élémentaires et les boosts est amusant contre un boss, mais il est souvent plus rapide et tout aussi efficace de simplement utiliser l’option de combat automatique ou d’attaquer sans réfléchir. La raison ? Le « grinding » (farm d’EXP) est très facile, rendant la plupart des tactiques superflues une fois que vous avez pris quelques niveaux.

La progression des personnages est également très basique. Elle se résume à des montées de niveau classiques qui débloquent de nouvelles compétences et à l’achat d’équipement meilleur dans les boutiques des villes. Le système manque de personnalisation et de profondeur, le rendant peu satisfaisant.

Heureusement, une mécanique vient sauver le tout : les invocations. Tout au long de l’aventure, vous pourrez recruter des alliés supplémentaires (comme Solphina, Terminus, Goen ou Louise) en échangeant des objets-clés. Vous pouvez avoir 4 personnages actifs et les échanger avec vos réserves à tout moment. Cette variété dans la composition d’équipe est la bienvenue et ajoute un soupçon de tactique, d’autant plus que les réserves remplacent automatiquement les membres KO au combat.

Un monde linéaire et sans surprise

Le monde d’Astral Takers est joli, avec une carte mondiale agréable, des villes et des donjons visuellement distincts. Les environnements sont cependant génériques, pour ne pas dire simplistes. Vous allez simplement du point A au point B sans jamais vous perdre ou avoir à résoudre de véritables énigmes. Les coffres à trésor sont presque toujours en pleine vue, ce qui enlève toute sensation de récompense à leur découverte. Les villes sont sympathiques à parcourir pour discuter avec les PNJ et ressentir l’ambiance, mais on reste sur du très conventionnel.

La bande-son est de qualité, avec des thèmes énergiques qui accompagnent parfaitement l’aventure. Les effets sonores sont standards mais efficaces. Il n’y a malheureusement aucune voix, les dialogues et l’histoire étant racontés via des coupures statiques avec le portrait du personnage qui parle.

La durée de vie est classique pour un RPG de cette envergure, mais elle est entachée par deux défauts récurrents chez KEMCO : un taux de rencontres aléatoires parfois élevé qui peut lasser, et des problèmes de collision où les personnages se coincent dans les angles étroits. De plus, le grinding pour monter en niveau est fastidieux, l’EXP gagné par combat étant ridicule.

Astral Takers est disponible sur l’eShop au prix de vingt euros.