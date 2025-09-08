Aujourd’hui, EA SPORTS FC™ 26 a annoncé les 26 meilleures notes de joueurs et de joueuses, révélant les talents les mieux notés issus des plus grands championnats du monde. Cette année, Mohamed Salah est en passe de décrocher pour la première fois la première place du classement masculin, avec une note générale de 91 égalant ainsi l’attaquant de renommée mondiale Kylian Mbappé. Parmi les autres faits marquants, Lamine Yamal fait son entrée dans le Top 10 des joueurs masculins et obtient la plus grosse progression depuis l’édition de l’an dernier avec un gain de 8 points, tandis qu’Alexia Putellas et Aitana Bonmatí se partagent pour la première fois la première place du classement féminin de l’histoire de FC, toutes deux avec une note générale de 91 !
En plus de Yamal, plusieurs autres joueurs ont également bénéficié d’améliorations significatives de leurs notes depuis FC 25 et figurent pour la toute première fois dans le Top 10, les rendant encore plus redoutables sur le terrain cette année. On retrouve notamment Raphinha (+5) et Hakimi (+5) chez les hommes, ainsi que Mariona (+5), Russo (+4) et Shaw (+3) chez les femmes.
La communauté FC ainsi que les footballeurs sont invités à donner leur avis sur les notes des joueurs via la Base de données des Notes (en ligne) et sur les réseaux sociaux FC (dans les sections de commentaires), afin de faire savoir à l’équipe FC quelles notes leur semblent justes ou injustes. Le forum de retours sera disponible une fois que la Base de données complète des Notes sera mise en ligne, le vendredi 12 à 21h00 (heure française).
Avec un effectif de plus de 20 000 joueurs dans EA SPORTS FC 26, tous les joueurs de Football Ultimate Team sont notés en fonction de leur championnat et des athlètes qu’ils affrontent dans la réalité, contribuant ainsi à un niveau d’authenticité sans précédent.
Les notes seront cohérentes avec les autres modes du jeu, où les équipes masculines et féminines jouent séparément.
Tout au long de la semaine, les notes complètes des joueurs seront dévoilées pour plus de 750 clubs et plus de 35 championnats jouables dans FC 26.
Les 26 meilleurs joueurs dans EA SPORTS FC 26
|
Rang
|
Prénom
|
Nom
|
Nom utilisé
|
Notes
|
Position
|
Equipe
|
1
|
Mohamed
|
Salah
|
|
91
|
RM
|
Liverpool
|
2
|
Kylian
|
Mbappé
|
|
91
|
ST
|
Real Madrid
|
3
|
Ousmane
|
Dembélé
|
|
90
|
ST
|
Paris SG
|
4
|
Rodrigo
|
Hernández Cascante
|
Rodri
|
90
|
CDM
|
Manchester City
|
5
|
Virgil
|
van Dijk
|
|
90
|
CB
|
Liverpool
|
6
|
Jude
|
Bellingham
|
|
90
|
CAM
|
Real Madrid
|
7
|
Erling
|
Haaland
|
|
90
|
ST
|
Manchester City
|
8
|
Raphael
|
Dias Belloli
|
Raphinha
|
89
|
LM
|
FC Barcelona
|
9
|
Lamine Yamal
|
Nasraoui Ebana
|
Lamine Yamal
|
89
|
RM
|
FC Barcelona
|
10
|
Achraf
|
Hakimi
|
|
89
|
RB
|
Paris SG
|
11
|
Vítor
|
Machado Ferreira
|
Vitinha
|
89
|
CM
|
Paris SG
|
12
|
Gianluigi
|
Donnarumma
|
|
89
|
GK
|
Manchester City
|
13
|
Pedro
|
González López
|
Pedri
|
89
|
CM
|
FC Barcelona
|
14
|
Joshua
|
Kimmich
|
|
89
|
CDM
|
FC Bayern München
|
15
|
Alisson
|
Ramses Becker
|
Alisson
|
89
|
GK
|
Liverpool
|
16
|
Harry
|
Kane
|
|
89
|
ST
|
FC Bayern München
|
17
|
Federico
|
Valverde
|
|
89
|
CM
|
Real Madrid
|
18
|
Vinícius José
|
de Oliveira Júnior
|
Vini Jr.
|
89
|
LW
|
Real Madrid
|
19
|
Florian
|
Wirtz
|
|
89
|
CAM
|
Liverpool
|
20
|
Thibaut
|
Courtois
|
|
89
|
GK
|
Real Madrid
|
21
|
Robert
|
Lewandowski
|
|
88
|
ST
|
FC Barcelona
|
22
|
Lautaro
|
Martínez
|
|
88
|
ST
|
Lombardia FC
|
23
|
Alexander
|
Isak
|
|
88
|
ST
|
Liverpool
|
24
|
Jamal
|
Musiala
|
|
88
|
CAM
|
FC Bayern München
|
25
|
Gabriel
|
dos S. Magalhães
|
Gabriel
|
88
|
CB
|
Arsenal
|
26
|
Bukayo
|
Saka
|
|
88
|
RW
|
Arsenal
Les 26 meilleures joueuses dans EA SPORTS FC 26
|
Rang
|
Prénom
|
Nom
|
Nom utilisé
|
Notes
|
Position
|
Equipe
|
1
|
Alexia
|
Putellas Segura
|
Alexia Putellas
|
91
|
CM
|
FC Barcelona
|
2
|
Aitana
|
Bonmatí Conca
|
Aitana Bonmatí
|
91
|
CM
|
FC Barcelona
|
3
|
Caroline
|
Graham Hansen
|
|
90
|
RW
|
FC Barcelona
|
4
|
Alessia
|
Russo
|
|
89
|
ST
|
Arsenal
|
5
|
María Francesca
|
Caldentey Oliver
|
Mariona
|
89
|
CM
|
Arsenal
|
6
|
Patricia
|
Guijarro Gutiérrez
|
Patri Guijarro
|
89
|
CDM
|
FC Barcelona
|
7
|
Khadija
|
Shaw
|
|
89
|
ST
|
Manchester City
|
8
|
María Pilar
|
León Cebrián
|
Mapi León
|
89
|
CB
|
FC Barcelona
|
9
|
Marie
|
Katoto
|
|
88
|
ST
|
OL Lyonnes
|
10
|
Kadidiatou
|
Diani
|
|
88
|
RW
|
OL Lyonnes
|
11
|
Sophia
|
Wilson
|
|
88
|
ST
|
Portland Thorns
|
12
|
Guro
|
Reiten
|
|
88
|
LM
|
Chelsea
|
13
|
Ewa
|
Pajor
|
|
88
|
ST
|
FC Barcelona
|
14
|
Christiane
|
Endler
|
|
88
|
GK
|
OL Lyonnes
|
15
|
Débora C.
|
de Oliveira
|
Debinha
|
88
|
CAM
|
KC Current
|
16
|
Irene
|
Paredes Hernández
|
Irene Paredes
|
88
|
CB
|
FC Barcelona
|
17
|
Chloe
|
Kelly
|
|
87
|
RM
|
Arsenal
|
18
|
Lindsey
|
Heaps
|
|
87
|
CAM
|
OL Lyonnes
|
19
|
Lucy
|
Bronze
|
|
87
|
RB
|
Chelsea
|
20
|
Rose
|
Lavelle
|
|
87
|
CM
|
Gotham FC
|
21
|
Sakina
|
Karchaoui
|
|
87
|
CM
|
Paris SG
|
22
|
Leah
|
Williamson
|
|
87
|
CB
|
Arsenal
|
23
|
Beth
|
Mead
|
|
87
|
RM
|
Arsenal
|
24
|
Mallory
|
Swanson
|
|
87
|
LM
|
Chicago Stars FC
|
25
|
Ada
|
Hegerberg
|
|
87
|
ST
|
OL Lyonnes
|
26
|
Lauren
|
Hemp
|
|
87
|
LW
|
Manchester City
Révélation des notes de FC 26
Lundi 8 septembre :
- Top 26 Hommes – 17h (heure française)
- Top 26 Femmes – 17h30 (heure française)
Mardi 9 septembre :
- Premier League – 17h (heure française)
- Barclays Women’s Super League – 19h (heure française)
Mercredi 10 septembre :
- Saudi Pro League – 15h (heure française)
- LaLiga EA SPORTS – 17h (heure française)
- LigaF – 19h (heure française)
Jeudi 11 septembre :
- Frauen Bundesliga- 15h (heure française)
- Bundesliga – 17h (heure française)
- MLS – 19h (heure française)
- NWSL – 21h (heure française)
Vendredi 12 septembre :
- D1 Arkema – 15h (heure française)
- Ligue 1 – 17h (heure française)
- Serie A – 19h (heure française)
- Mise en ligne de la base de données complète – 21h (heure française)
Les précommandes sont ouvertes pour EA SPORTS FC 26, qui sera disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Amazon Luna, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. EA SPORTS FC 26 sera disponible à partir du 26 septembre 2025, avec un accès anticipé via l’Édition Ultimate à partir du 19 septembre 2025.*
Les membres EA Play pourront profiter du ‘The Club is Yours’ dans EA SPORTS FC™ 26 grâce à un accès anticipé de 10 heures, à partir du 19 septembre 2025. Les membres bénéficient également de récompenses exclusives, notamment des Jetons Draft Ultimate Team™ mensuels et des récompenses saisonnières pour leur club, ainsi que d’une réduction de 10 % sur les contenus numériques EA, y compris les précommandes, téléchargements de jeux, Points FC et DLC. Pour plus d’informations sur EA Play, veuillez consulter ea.com/ea-play.
