Blade et Maximum Entertainment France viennent d’annoncer un nouvel accessoire officiel pensé pour améliorer l’ergonomie et la précision des Joy-Con 2 de la Nintendo Switch 2 : le Mouse Adapter Set. Cet ensemble a été conçu pour répondre aussi bien aux besoins des joueurs en quête de confort que de ceux qui souhaitent exploiter au maximum le mode souris intégré aux nouvelles manettes de la console.

Le principe est simple : les Joy-Con 2 s’insèrent directement dans deux adaptateurs ergonomiques, chacun équipé d’une dragonne de sécurité. Une fois en place, ils offrent une meilleure tenue en main grâce à une coque plus large et texturée, ce qui réduit la tension sur les poignets lors des longues sessions de jeu. L’accès à tous les boutons de façade est préservé, garantissant une utilisation naturelle et fluide sans compromis.

Pensé pour les jeux demandant une grande précision, mais aussi pour la navigation quotidienne en mode souris, le Mouse Adapter Set exploite pleinement le lecteur optique intégré des Joy-Con 2. Son installation se veut rapide et intuitive, permettant de passer du mode classique au mode souris en quelques secondes.

Au niveau du design, Blade a misé sur une esthétique soignée, avec des coques translucides dont les couleurs correspondent à celles des Joy-Con 2. L’ensemble conserve donc une parfaite harmonie visuelle avec la console et ses accessoires officiels.

Parmi ses points forts, on retrouve :

Un contrôle plus précis en mode « souris »

Une ergonomie pensée pour limiter la fatigue et améliorer le confort

Une installation simple et rapide

L’accès complet à tous les boutons des Joy-Con 2

Des dragonnes incluses pour plus de sécurité

Le Mouse Adapter Set sera disponible en France début octobre 2025, avec les précommandes déjà ouvertes. Une sortie qui s’annonce idéale pour les joueurs souhaitant tirer pleinement parti de la polyvalence des Joy-Con 2, que ce soit dans le jeu ou dans les usages plus quotidiens de la Nintendo Switch 2.