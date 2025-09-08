Une nouvelle vidéo de gameplay dévoilée lors du Future Games Show

Le studio français LifeLine Games et l’éditeur Dear Villagers ont révélé leur partenariat pour la sortie du jeu de plateformes narratif Deer & Boy, prévu en 2026 sur PC, PlayStation® 5, Xbox Series et Nintendo Switch™. Une toute nouvelle vidéo de gameplay, dévoilée en avant-première lors du Future Games Show, est disponible ci-dessous.

Initialement révélé lors du Summer Games Fest 2024, Deer & Boy raconte une histoire touchante : celle d’un jeune garçon fuyant son foyer. Perdu en chemin, il rencontre un faon apeuré et très vite, ils réalisent à quel point ils ont besoin l’un de l’autre pour surmonter les épreuves de leurs vies respectives. Leur amitié, aussi inattendue que poétique, les portera bien plus loin qu’ils n’auraient pu l’imaginer.

“À toutes celles et ceux qui ont manifesté de l’amour pour Deer & Boy, un immense merci du fond du cœur. Cela compte énormément pour nous de voir que tant d’entre vous ont été touchés par l’aperçu que nous avons partagé”, déclare Jayson Houdet, fondateur de LifeLine Games et directeur du jeu. “Nous ressentons pleinement le poids de vos attentes, et nous mettons tout notre cœur à concrétiser notre vision, pour partager avec vous une expérience réellement significative.”

Au fil de leur voyage pour fuir leur réalité, le faon deviendra un cerf robuste, capable d’aider le garçon à affronter les obstacles de son destin, jusqu’à faire de ce périple onirique une véritable traversée vers l’âge adulte.

Premier projet du studio LifeLine Games, fondé par le développeur chevronné Jayson Houdet, Deer & Boy propose une aventure émotionnelle portée par une animation soignée et le lien profond que seuls les jeux vidéo peuvent créer entre personnages et narration.

Deer & Boy est un jeu de plateforme narratif attendu en 2026 sur PC, PlayStation® 5, Xbox Series et Nintendo Switch™.