L’aventure Star Wars Outlaws continue de surprendre sur Nintendo Switch 2. Après un lancement qui avait suscité quelques inquiétudes quant à la qualité du portage, le titre d’Ubisoft a su convaincre. Mieux encore, il a été salué par Digital Foundry, qui a reconnu l’efficacité de cette conversion technique, au point de la placer parmi les meilleures adaptations d’un gros AAA sur console portable, aux côtés de Cyberpunk 2077.

Ubisoft semble confiant dans le potentiel de cette version et vient d’annoncer qu’une démo jouable sera proposée sur l’eShop Switch 2 d’ici la fin de l’année. Une initiative qui permettra aux joueurs hésitants de constater par eux-mêmes la qualité de ce portage ambitieux.

Un comparatif vidéo récent entre la Switch 2, la PS5 et la Xbox Series S a également confirmé que, malgré les compromis graphiques nécessaires, l’expérience reste globalement fluide et respectueuse de l’ADN du jeu.

En parallèle, Ubisoft a déjà déployé le Patch 1 sur Switch 2. Celui-ci corrige plusieurs bugs gênants, améliore la stabilité et rehausse encore la qualité visuelle.

Détail des améliorations du Patch 1 sur Nintendo Switch 2 :