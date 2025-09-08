L’aventure Star Wars Outlaws continue de surprendre sur Nintendo Switch 2. Après un lancement qui avait suscité quelques inquiétudes quant à la qualité du portage, le titre d’Ubisoft a su convaincre. Mieux encore, il a été salué par Digital Foundry, qui a reconnu l’efficacité de cette conversion technique, au point de la placer parmi les meilleures adaptations d’un gros AAA sur console portable, aux côtés de Cyberpunk 2077.
Ubisoft semble confiant dans le potentiel de cette version et vient d’annoncer qu’une démo jouable sera proposée sur l’eShop Switch 2 d’ici la fin de l’année. Une initiative qui permettra aux joueurs hésitants de constater par eux-mêmes la qualité de ce portage ambitieux.
Un comparatif vidéo récent entre la Switch 2, la PS5 et la Xbox Series S a également confirmé que, malgré les compromis graphiques nécessaires, l’expérience reste globalement fluide et respectueuse de l’ADN du jeu.
En parallèle, Ubisoft a déjà déployé le Patch 1 sur Switch 2. Celui-ci corrige plusieurs bugs gênants, améliore la stabilité et rehausse encore la qualité visuelle.
Détail des améliorations du Patch 1 sur Nintendo Switch 2 :
- Gameplay général
- Correction de problèmes empêchant l’apparition de certains PNJ (notamment lors de la quête “Crashed” sur Toshara).
- Réduction du risque que Kay reste bloquée dans l’environnement.
- Amélioration de l’infiltration et de la détection dans les hautes herbes sur Akiva.
- Divers correctifs de stabilité.
- Graphismes
- Réduction du pop-in lors des déplacements rapides ou avec les jumelles.
- Moins de scintillement avec la fumée et les effets de lumière.
- Amélioration des ombres en périphérie d’écran dans les villes et stations.
- Meilleure qualité pour la végétation, les tissus et les éléments translucides.
- Autres ajustements visuels mineurs.
- Caméra
- Correction de mouvements de caméra erratiques lors de certaines traversées avec Kay.
- Interface (UI)
- Corrections sur l’affichage des boutons entre Joy-Con et manette Pro.
- Ajustement de l’inventaire des gadgets en mode portable avec mise à l’échelle personnalisée.
- Extensions scénarisées
- Wild Card Story Pack : correction de la mise en surbrillance des PNJ avec Nix.
- A Pirate’s Fortune Story Pack : les Mynocks sont désormais visibles lorsqu’ils s’accrochent au vaisseau.
