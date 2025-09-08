Le studio Hatchery Games a confirmé que son prochain projet, Voidling Bound, sortira également sur Nintendo Switch 2. La fenêtre de lancement n’a pas encore été communiquée, mais l’annonce suscite déjà beaucoup d’intérêt, notamment parce que le jeu est développé par des anciens de la série Skylanders.

Présenté comme un croisement entre Spore et Warframe, Voidling Bound mélange l’action effrénée d’un TPS nerveux à des mécaniques d’évolution et de personnalisation particulièrement poussées. Le joueur incarne un biologiste de l’espace, lié par une connexion neuronale à des créatures appelées Voidlings, qu’il faudra faire progresser et transformer au fil des combats.

Sur le plan narratif, le jeu nous plonge dans une lutte désespérée : un parasite dévastateur menace toute forme de vie, et l’humanité n’a d’autre choix que de s’unir aux Voidlings pour tenter de sauver son avenir. Cette symbiose constitue le cœur de l’expérience, donnant au joueur la responsabilité de façonner et d’adapter ses créatures pour résister à des hordes d’ennemis et des boss colossaux.

L’action repose sur un système de combat complet : tirs, attaques au corps-à-corps, esquives, parades et pouvoirs ultimes. Chaque Voidling évolue via un arbre d’embranchements permettant de modifier son alignement élémentaire, son apparence, ses capacités spéciales et même son style de jeu. Certaines mutations rares débloqueront des atouts mutants capables de transformer radicalement la manière dont une créature est utilisée en combat.

Au-delà de l’action, Voidling Bound intègre une dimension de collection et de génétique. Les joueurs pourront ramasser et faire éclore des œufs, obtenir des Voidlings aux natures rares, puis les faire se reproduire afin de créer des descendants encore plus puissants. À cela s’ajoute un système de customisation poussé, permettant de collecter parties du corps, couleurs, yeux et gènes mutants pour concevoir des créatures véritablement uniques.

L’exploration ne sera pas en reste : le titre proposera de nettoyer des planètes luxuriantes mais corrompues, chacune regorgeant d’ennemis aux comportements variés. Ces expéditions offriront ressources, mutagènes et œufs spéciaux indispensables à la progression. Plus le joueur avancera, plus les défis deviendront redoutables, nécessitant des synergies génétiques de plus en plus élaborées.