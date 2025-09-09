Nintendo a dévoilé le classement mensuel des ventes sur l’eShop en Europe pour le mois d’août 2025. Comme toujours, ce Top 15 se concentre exclusivement sur les téléchargements payants réalisés directement depuis la console, en excluant les titres Free-to-Play, les jeux achetés via bons ou codes promotionnels, ainsi que les contenus additionnels et upgrades.

L’été a été marqué par un mélange de nouveautés fraîchement débarquées sur Switch 2 et de classiques indémodables qui continuent d’occuper le haut des charts.

Le top de la Switch 2 : Donkey Kong et les nouvelles expériences

Sur Switch 2, Donkey Kong Bananza conserve sa première place après son lancement remarqué en juillet. Nintendo profite à plein régime de son gorille emblématique, qui confirme son rôle de vitrine pour la console.

Derrière, c’est Tiny Bookshop, surprenant outsider narratif, qui s’impose directement en deuxième position, preuve que la Switch 2 reste ouverte à des expériences plus intimistes. Le podium est complété par Hollow Knight, dont le retour en grâce démontre que les grands indépendants gardent une aura intacte malgré les années.

Parmi les autres entrées marquantes, on note Drag x Drive, une nouveauté de Nintendo lancée mi-août, mais aussi Story of Seasons: Grand Bazaar – Nintendo Switch 2 Edition, qui démarre solidement en septième position. UFO 50 se hisse également dans le top 10, confirmant l’intérêt du public pour les anthologies rétro-remises au goût du jour.

Les jeux plus installés comme Minecraft (toujours sixième) ou Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV maintiennent une forte présence, tandis que Fast Fusion de Shin’en et Fantasy Life i de Level-5 résistent dans le bas du classement.

Rang Jeu Éditeur Date de sortie Diff 01 Donkey Kong Bananza Nintendo 17.07.2025 = 02 Tiny Bookshop Skystone Games 07.08.2025 NEW 03 Hollow Knight Team Cherry 12.06.2018 NEW 04 Drag x Drive Nintendo 14.08.2025 NEW 05 Is This Seat Taken? Poti Poti Studio 07.08.2025 NEW 06 Minecraft Microsoft 21.06.2018 ▼ (6) 07 Story of Seasons: Grand Bazaar – Switch 2 Edition Marvelous 27.08.2025 NEW 08 Nintendo Switch Sports Nintendo 29.04.2022 ▼ (5) 09 UFO 50 Mossmouth 07.08.2025 NEW 10 Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV Nintendo 24.07.2025 ▲ (11) 11 Super Mario Party Jamboree Nintendo 17.10.2024 ▼ (8) 12 Fast Fusion Shin’en Multimedia 05.06.2025 ▼ (3) 13 Stardew Valley ConcernedApe 05.10.2017 NEW 14 FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time – Switch 2 Edition Level-5 05.06.2025 ▼ (7) 15 Nintendo Switch 2 Welcome Tour Nintendo 05.06.2025 ▼ (4)

Le top de la Switch : Tiny Bookshop détrône Minecraft

Du côté de la première Switch, Tiny Bookshop fait une percée fulgurante et prend directement la tête du classement. Une performance impressionnante qui lui permet de devancer Minecraft, éternel pilier de l’eShop, et Stardew Valley, toujours indétrônable dans les favoris des joueurs.

Les classiques de Nintendo restent bien présents : Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Party Jamboree et Nintendo Switch Sports consolident le cœur du catalogue. À noter également l’ascension de Wobbly Life, titre multijoueur déjanté qui grimpe à la septième place.

Plusieurs nouvelles sorties s’invitent dans le classement : Is This Seat Taken?, qui fait un démarrage discret mais prometteur, et surtout Story of Seasons: Grand Bazaar, version originale sur Switch, qui se glisse en onzième position. Des titres plus anciens comme Animal Crossing: New Horizons, Pokémon Legends: Arceus ou encore Super Mario Bros. Wonder continuent de performer régulièrement, témoignant d’une incroyable longévité.