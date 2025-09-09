Sorti récemment sur Nintendo Switch 2 et d’autres plateformes, Daemon X Machina: Titanic Scion a reçu un accueil plutôt favorable de la part des joueurs comme de la presse spécialisée (notre test ici). Ce nouvel épisode signé Kenichiro Tsukuda, avec les designs mécaniques emblématiques de Shoji Kawamori, marque un retour en force de la licence avec son univers sombre de science-fiction et ses combats de mechas intenses. Depuis la sortie, les retours sont globalement positifs, mais quelques problèmes techniques et points d’équilibrage ont été signalés par la communauté.

Le studio derrière le projet a rapidement pris la parole pour rassurer les joueurs. Dans un message officiel, Kenichiro Tsukuda a tenu à remercier la communauté pour son soutien et a confirmé que plusieurs correctifs et améliorations étaient déjà en cours de développement. Si aucune date de déploiement n’a encore été communiquée, la première vague d’ajustements promet d’apporter à la fois des corrections de bugs gênants et de nouvelles fonctionnalités bienvenues.

Du côté des correctifs, plusieurs problèmes identifiés vont être résolus, comme le comportement anormal de Rebellion dans le désert de Teos Omos, des modèles de personnages qui peinaient à se charger lors de certaines cinématiques, ou encore la musique de combat qui pouvait continuer de jouer de manière intempestive. Des soucis d’accessibilité liés aux bases de ravitaillement ou aux messages d’erreur en ligne sont également pris en compte.

Mais la mise à jour ne se limite pas aux corrections. Les développeurs en profitent pour enrichir l’expérience avec des ajouts attendus. L’option de contrôle gyroscopique sera intégrée sur Nintendo Switch 2 et PlayStation 5, ce qui devrait séduire les joueurs en quête de précision accrue. L’équipe travaille aussi sur de nouvelles options de réglage pour la caméra, permettant d’ajuster séparément la sensibilité verticale et horizontale, ainsi que la force de l’accélération et de l’inertie. Enfin, certains éléments du gameplay seront ajustés, comme la quête introductive “The Bout With Ash”, qui permettra désormais de récupérer des armes directement dans l’arène, tandis que les temps de chargement en ligne bénéficieront d’une optimisation bienvenue.