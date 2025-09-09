Hollow Knight: Silksong, fraîchement sorti, reçoit déjà sa première mise à jour avec la version 1.0.28470, qui devrait arriver prochainement sur les consoles Nintendo. Malgré la sortie récente du jeu, l’équipe de Team Cherry montre son engagement à peaufiner l’expérience des joueurs en proposant des ajustements significatifs et des correctifs ciblés. L’une des modifications les plus attendues concerne un ajustement de la difficulté : certains boss du début du jeu, Moorwing et Sister Splinter, seront légèrement nerfés pour rendre leur affrontement plus abordable. En parallèle, les dommages infligés par les Sandcarvers sont réduits, offrant un challenge plus équilibré.

Cette mise à jour apporte également un ensemble de corrections techniques destinées à améliorer la fluidité du gameplay. Parmi elles, la résolution de problèmes où le joueur pouvait rester sans cape après la séquence d’évasion de la Slab, ou l’impossibilité de compléter certaines quêtes avancées comme Infestation Operation et Beast in the Bells. D’autres correctifs ciblent des situations où les personnages pouvaient rester bloqués ou flotter après certaines actions, ainsi que des ajustements de collisions et de mécanique pour les outils et compétences de Hornet. L’expérience de jeu est également optimisée grâce à des corrections sur les livraisons de coursiers en Acte 3, le comportement du craft bind dans les souvenirs, et des situations de soft-lock dans Deep Docks et la Chapel of the Reaper.

Les changements incluent aussi des ajustements économiques et de progression, avec une légère réduction des prix dans le mid-game pour Bellway et Bell Bench, et une augmentation des récompenses en rosaires provenant des reliques, des cylindres de psaume et des livraisons de coursiers. Ces modifications combinées visent à rendre le parcours plus gratifiant tout en conservant la difficulté emblématique du titre. De petites améliorations de gameplay, comme l’augmentation de l’échelle du collider du pea pod et la suppression d’une commande flottante non désirée, complètent ce patch.

En somme, cette première mise à jour de Hollow Knight: Silksong illustre l’attention portée par Team Cherry à l’expérience des joueurs, équilibrant difficulté, progression et fluidité du gameplay. Avec ces ajustements, le jeu promet de rester exigeant tout en offrant une expérience plus agréable et moins frustrante pour les nouveaux venus comme pour les vétérans du premier Hollow Knight. Les joueurs sur Nintendo Switch peuvent s’attendre à télécharger la version 1.0.28470 très prochainement, bénéficiant de tous ces correctifs et améliorations dès le lancement.