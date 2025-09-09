Capcom, habitué aux portages et rééditions, préparerait une nouvelle offensive sur la Nintendo Switch 2. Selon Dusk Golem, insider réputé pour ses informations fiables autour de Resident Evil et Silent Hill, l’éditeur envisagerait de proposer tous les épisodes de la saga développés sous RE Engine en versions natives sur la nouvelle console de Nintendo.

Des versions natives, enfin

Jusqu’à présent, la Switch première du nom avait accueilli plusieurs Resident Evil récents uniquement via cloud gaming – une solution mal reçue par les joueurs en raison de la qualité de connexion fluctuante et d’une expérience loin d’être optimale. Avec la puissance de la Switch 2, Capcom pourrait enfin proposer des ports complets, jouables hors-ligne de titres comme :

Resident Evil 7

Resident Evil 2 Remake

Resident Evil 3 Remake

Resident Evil Village

Toujours selon Dusk Golem, ces versions natives pourraient sortir en parallèle de nouvelles éditions PS5 des mêmes titres, avec l’intégration de fonctionnalités modernes telles que le ray tracing, une meilleure fluidité et des temps de chargement optimisés.

La rumeur va encore plus loin : Resident Evil 9: Requiem, actuellement en développement, pourrait lui aussi débarquer sur Switch 2. Conçu autour d’effets de lumière en ray tracing, beaucoup craignaient qu’il ne soit trop exigeant pour la console hybride. Mais avec des titres comme Star Wars Outlaws confirmés avec ray tracing natif sur la machine, cette hypothèse semble de plus en plus crédible.

Un tel choix apparaîtrait comme une décision cohérente pour Capcom : atteindre le vaste public Nintendo avec des versions optimisées, proposer une alternative crédible au cloud gaming et renforcer la position de la Switch 2 en tant que plateforme de référence pour les productions AAA.