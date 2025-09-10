To Pixelia s’envole vers la Nintendo Switch. L’éditeur Crytivo et le développeur Pixeduo Studios viennent d’annoncer officiellement le portage de leur simulateur de vie ambitieux, To Pixelia, sur Nintendo Switch. La confirmation est tombée sur le serveur Discord officiel, même si pour l’heure, une date de sortie précise reste encore dans le brouillard. Cette annonce marque une étape cruciale pour ce titre indépendant qui aspire à rivaliser avec les géants du genre en offrant une liberté sans pareille, bientôt disponible en mode portable.

Un bus pour l’infini : Le pitch

Votre aventure commence à l’instant où vous mettez le pied hors du bus qui vous a conduit à Pixelia. À partir de là, seule votre imagination dictera le cours des événements. To Pixelia se présente comme un simulateur de vie 2D dans un environnement urbain dense et vivant, où chaque décision ouvre une nouvelle branche narrative. L’objectif est simple : vivre la vie dont vous rêvez, sans limites prédéfinies.

Création de personnage et personnalisation approfondie

Les fondements de tout bon simulateur de vie reposent sur la capacité à se créer un avatar unique. To Pixelia ne déroge pas à la règle et promet une pléthore d’options. Des dizaines de coiffures, de styles de barbe, de vêtements, d’accessoires et de tatouages seront disponibles pour exprimer sa singularité et forger une identité visuelle qui vous correspond.

Immobilier et customisation du foyer

Une fois votre personnage créé, il vous faudra un toit. Le jeu intégrera un système immobilier complet : vous pourrez visiter une agence pour louer ou acheter un bien, de l’appartement modeste à la maison de luxe. La personnalisation ne s’arrête pas aux murs ; vous pourrez les meubler et les décorer avec une grande variété d’objets pour concevoir un intérieur qui reflète votre style unique.

Carrière et ascension sociale : Du balayeur au Président

Le cœur du gameplay réside dans sa gestion de carrière. To Pixelia mise sur une progression verticale extrême. Vous débuterez par des emplois simples et manuels : nettoyeur, boulanger, boucher… La persévérance et le travail acharné vous permettront de gravir les échelons sociaux pour viser des professions prestigieuses. Les possibilités semblent vertigineuses : musicien, peintre, joueur de basketball, politicien, mannequin, hacker, ou même… Président de la République. Chaque voie promise offre un gameplay spécifique, suggérant une réelle profondeur dans les mécaniques de métier.

Les arts, la cuisine et le combat : Des systèmes riches

Pour ceux qui fuient les bureaux, le jeu propose des alternatives tout aussi détaillées.

Une vie de musicien : Le système de composition musicale semble particulièrement élaboré. Vous pourrez créer vos propres chansons, produire des albums, former un groupe avec d’autres musiciens joueurs ou PNJ, et monter sur scène lors de concerts pour gagner en notoriété et acquérir des fans.

Master Chef Pixelia : La cuisine est présentée comme une compétence cruciale. Il faudra lire des livres pour débloquer de anciennes recettes ou simplement expérimenter avec les ingrédients pour découvrir de nouveaux plats, dans une mécanique qui rappelle les classiques du genre.

Règlement de comptes : La vie à Pixelia n’est pas toujours tranquille. Vous croiserez des centaines d’habitants et ne vous entendrez pas avec tous. Le combat à mains nues est une option pour assoir son autorité de manière illégale. Pour ceux qui préfèrent la légalité, un circuit de boxe underground permet d’affronter des combattants professionnels et de gagner en respect.

Exploration et mobilité

Enfin, pour parcourir cette ville foisonnante, une flotte de véhicules sera à votre disposition. Motos, voitures, et même des barques à rames sont confirmées, laissant présager une carte étendue et variée à explorer.