To Pixelia s’envole vers la Nintendo Switch. L’éditeur Crytivo et le développeur Pixeduo Studios viennent d’annoncer officiellement le portage de leur simulateur de vie ambitieux, To Pixelia, sur Nintendo Switch. La confirmation est tombée sur le serveur Discord officiel, même si pour l’heure, une date de sortie précise reste encore dans le brouillard. Cette annonce marque une étape cruciale pour ce titre indépendant qui aspire à rivaliser avec les géants du genre en offrant une liberté sans pareille, bientôt disponible en mode portable.
Un bus pour l’infini : Le pitch
Votre aventure commence à l’instant où vous mettez le pied hors du bus qui vous a conduit à Pixelia. À partir de là, seule votre imagination dictera le cours des événements. To Pixelia se présente comme un simulateur de vie 2D dans un environnement urbain dense et vivant, où chaque décision ouvre une nouvelle branche narrative. L’objectif est simple : vivre la vie dont vous rêvez, sans limites prédéfinies.
Création de personnage et personnalisation approfondie
Les fondements de tout bon simulateur de vie reposent sur la capacité à se créer un avatar unique. To Pixelia ne déroge pas à la règle et promet une pléthore d’options. Des dizaines de coiffures, de styles de barbe, de vêtements, d’accessoires et de tatouages seront disponibles pour exprimer sa singularité et forger une identité visuelle qui vous correspond.
Immobilier et customisation du foyer
Une fois votre personnage créé, il vous faudra un toit. Le jeu intégrera un système immobilier complet : vous pourrez visiter une agence pour louer ou acheter un bien, de l’appartement modeste à la maison de luxe. La personnalisation ne s’arrête pas aux murs ; vous pourrez les meubler et les décorer avec une grande variété d’objets pour concevoir un intérieur qui reflète votre style unique.
Carrière et ascension sociale : Du balayeur au Président
Le cœur du gameplay réside dans sa gestion de carrière. To Pixelia mise sur une progression verticale extrême. Vous débuterez par des emplois simples et manuels : nettoyeur, boulanger, boucher… La persévérance et le travail acharné vous permettront de gravir les échelons sociaux pour viser des professions prestigieuses. Les possibilités semblent vertigineuses : musicien, peintre, joueur de basketball, politicien, mannequin, hacker, ou même… Président de la République. Chaque voie promise offre un gameplay spécifique, suggérant une réelle profondeur dans les mécaniques de métier.
Les arts, la cuisine et le combat : Des systèmes riches
Pour ceux qui fuient les bureaux, le jeu propose des alternatives tout aussi détaillées.
-
Une vie de musicien : Le système de composition musicale semble particulièrement élaboré. Vous pourrez créer vos propres chansons, produire des albums, former un groupe avec d’autres musiciens joueurs ou PNJ, et monter sur scène lors de concerts pour gagner en notoriété et acquérir des fans.
-
Master Chef Pixelia : La cuisine est présentée comme une compétence cruciale. Il faudra lire des livres pour débloquer de anciennes recettes ou simplement expérimenter avec les ingrédients pour découvrir de nouveaux plats, dans une mécanique qui rappelle les classiques du genre.
-
Règlement de comptes : La vie à Pixelia n’est pas toujours tranquille. Vous croiserez des centaines d’habitants et ne vous entendrez pas avec tous. Le combat à mains nues est une option pour assoir son autorité de manière illégale. Pour ceux qui préfèrent la légalité, un circuit de boxe underground permet d’affronter des combattants professionnels et de gagner en respect.
Exploration et mobilité
Enfin, pour parcourir cette ville foisonnante, une flotte de véhicules sera à votre disposition. Motos, voitures, et même des barques à rames sont confirmées, laissant présager une carte étendue et variée à explorer.
Candy Rangers : Le shoot them up sur rails sucré débarque sur Switch le 2 octobre 2025
Après un long silence, JanduSoft et Mechano viennent de dévoiler la date de sortie très attendue de leur shoot them up sur rails coloré, Candy Rangers. Le titre, initialement révélé pour la Nintendo Switch au début de l’année 2024, pointera finalement le bout de son nez le 2 octobre 2025. Le développement, qui devait initialement s’achever fin 2023, a pris plus de temps que prévu, laissant présager un titre final bien poli.
Les joueurs incarneront Candy, Menthe, Citron et Prune, une équipe de quadruplés rangers dont la mission est de protéger les environnements naturels de leur ville contre des créatures invasives. La particularité du gameplay réside dans le contrôle simultané de ces quatre personnages, chacun étant équipé d’une arme unique avec un motif de tir spécifique pour contrer les vagues d’ennemis qui arrivent en formations variées.
Chaque Ranger possède une compétence distinctive essentielle pour une efficacité maximale :
-
Candy tire des balles latéralement.
-
Menthe effectue des tirs verticaux.
-
Prune envoie des projectiles en avant et en arrière.
-
Citron nettoie les patterns ennemis avec des tirs en diagonale.
Le jeu proposera quatre mondes principaux à parcourir, complétés par deux niveaux supplémentaires. En mode solo, les joueurs devront récolter de multiples objets pour débloquer de nouveaux chemins et progresser. L’expérience sera localisée dans plus de cinq langues.
KUUKIYOMI 4: Consider It dévoile son édition Nintendo Switch 2 pour le 19 septembre 2025
Sorti initialement sur Nintendo Switch en novembre 2024, le jeu de réflexion et d’humour KUUKIYOMI 4: Consider It s’apprête à recevoir une version nouvelle génération. L’éditeur a en effet officialisé une édition Nintendo Switch 2 qui sera lancée au Japon le 19 septembre 2025. Une date pour les autres régions, notamment l’Occident, n’a pas encore été communiquée. Les propriétaires de la version originale sur Switch pourront effectuer une mise à niveau vers cette nouvelle édition pour un coût modique de 600 yens.
Le titre, qui se focalise sur l’enfance du personnage principal « You », invite les joueurs à revivre avec innocence une multitude de situations que tout le monde a pu expérimenter durant sa jeunesse. Le gameplay repose sur un principe simple mais addictif : il s’agit de déplacer un objet rouge à l’écran pour interagir avec l’environnement et répondre à diverses situations. Le but ultime n’est pas de réussir, mais de lire l’atmosphère (Kuuki o Yomu) et d’agir avec la délicatesse et l’empathie appropriée à chaque scène.
Le jeu propose plusieurs modes de jeu éprouvés :
-
Le mode « Consider It » présente 100 situations différentes. À l’issue de ce parcours, le jeu diagnostique votre capacité globale à « lire l’atmosphère ».
-
Le mode « Consider It Together » est conçu pour jouer à deux, entre amis ou en famille. Dix questions sont tirées aléatoirement parmi une banque de 30, et une évaluation de la compatibilité entre les deux joueurs est fournie à la fin.
-
Un mode « Fun Minigames » inclut trois mini-jeux où l’objectif est d’atteindre le meilleur score possible.
L’édition Nintendo Switch 2 apporte son lot de nouveautés exclusives, tirant parti des nouvelles spécificités matérielles :
-
Un nouveau mode « Read the Atmosphere with One » utilise le contrôle pointeur de la Joy-Con 2. Les joueurs devront résoudre 20 situations en utilisant ce contrôleur comme une souris, et leurs compétences avec ce dispositif seront évaluées en fin de partie.
-
Un mode « Read the Atmosphere with Two » propose cinq mini-jeux utilisant deux Joy-Con 2 simultanément. Les joueurs peuvent s’affronter entre eux, ou même défier… leur propre main gauche avec leur main droite, pour une expérience de jeu aussi absurde qu’amusante.
The Fable : Manga Build Roguelike sortira sur Nintendo Switch le 5 novembre 2025
L’éditeur Kodansha et le développeur Mono Entertainment viennent de lever le voile sur la date de sortie très attendue de leur titre atypique, The Fable: Manga Build Roguelike. Le jeu, qui avait été dévoilé il y a près d’un an avec une simple fenêtre de sortie prévue pour 2025, débarquera finalement sur Nintendo Switch le 5 novembre 2025.
Ce projet ambitieux se présente comme un roguelike deckbuilder qui revisite le genre en s’appuyant sur l’univers du manga à succès The Fable. Le concept central est aussi novateur qu’audacieux : plutôt que de construire un deck de cartes traditionnelles, le joueur devra créer sa propre page de manga en plaçant stratégiquement des cases (panels) tirées directement de l’œuvre originale, qui sont distribuées aléatoirement à chaque tour.
La mécanique de jeu repose sur l’utilisation de ces cases, qui possèdent diverses capacités offensives, défensives ou de mouvement. Une fois placées sur la page, ces cases s’activent dans l’ordre de lecture traditionnel d’un manga (de droite à gauche et de haut en bas), forçant le joueur à anticher la séquence de ses actions pour optimiser sa stratégie. La clé du succès résidera dans la capacité à assembler les cases pour former une page cohérente et puissante, capable de surmonter les défis de chaque combat.
Au-delà des batailles intenses, le jeu intégrera également une série de mini-jeux permettant de rejouer certaines scènes emblématiques du manga The Fable. Les fans de la série pourront ainsi retrouver et interagir avec certains des moments populaires de l’histoire.
Battle Suit Aces, le nouveau RPG tactique de Trinket Studios, arrive sur Switch le 7 octobre 2025
Trinket Studios, le développeur derrière le célèbre Battle Chef Brigade, a officiellement annoncé la sortie de son prochain projet, Battle Suit Aces, sur Nintendo Switch. Le titre, qui plonge les joueurs dans un RPG tactique mêlant combats de cartes et récit spatial, est attendu pour le 7 octobre 2025.
Les joueurs incarneront un membre d’équipage à bord de l’USS Zephyr, aux côtés du capitaine Heathcliff et de son équipage hétéroclite, dans une quête à travers les étoiles pour retrouver des armures légendaires alien, les « Relic Suits ». L’aventure promet un mélange de danger, de tragédie et d’humour, le tout dans une ambiance de science-fiction inspirée des anime mecha old-school.
Au cœur de l’expérience, un système de combat tactique innovant où chaque tour, le joueur doit déployer ses pilotes soigneusement sélectionnés sur une « Ligne de Bataille ». Il faudra décider qui doit attaquer les monstres entrants, protéger le vaisseau, ou être remplacé par un autre Battle Suit. Chaque pilote, comme la tonitruante Daciana ou l’analytique Yan, possède des capacités uniques qui interagissent entre elles, encourageant une expérimentation constante des synergies entre personnages et mods.
La progression repose sur le renforcement des liens avec plus de 50 personnages intégralement doublés, issus de cinq factions distinctes (pirates de l’espace, enquêteurs paranormaux, athlètes de starball…). Chaque faction offre un style de combat unique et des pilotes excentriques à recruter. L’aventure est personnalisable : les choix de dialogue, les factions soutenues et les pilotes dont on se rapproche influencent le déroulement de l’histoire.
Entre les missions, la vie à bord du vaisseau est riche : partager un repas avec l’équipage, s’entraîner dans la Chambre de Simulation, fabriquer des drones, installer des mods sur les cartes, améliorer le vaisseau ou choisir sa prochaine mission. La stratégie est cruciale, car les emplacements de mods et de combat sont limités, obligeant à constituer un deck varié pour contrer les synergies et capacités dangereuses des ennemis.
Principales caractéristiques :
-
Un monde rempli de mechas et de monstres, créé par l’équipe primée de Battle Chef Brigade
-
Une aventure personnalisée avec des personnages mémorables et intégralement doublés
-
Des batailles de cartes stratégiques et simplifiées en 5 contre 5
-
Un deck constitué à partir de factions aux spécialités uniques, modulables pour créer une équipe synergique
-
Une direction artistique charmante et vibrante, inspirée des anime, portée par une bande-son orchestrale
Chickenhare and the Treasure of Spiking-Beard sortira le 14 octobre 2025 et lance une chasse au trésor mondiale à 200 000 $
N-Zone a officialisé la date de sortie très attendue de son jeu d’action-aventure Chickenhare and the Treasure of Spiking-Beard. Le titre, qui s’adresse aux joueurs de tous âges, sera disponible sur PC, PlayStation 5, Nintendo Switch et Xbox Series X/S le 14 octobre 2025.
Le jeu suit les aventures de trois héros improbables : Chickenhare, Meg et Abe. Chacun devra utiliser ses talents uniques pour progresser à travers des niveaux remplis de plates-formes à franchir, d’énigmes à résoudre et d’ennemis à affronter. Le titre met en avant des valeurs universelles de collaboration et d’amitié, promettant une expérience accessible et divertissante pour toute la famille.
Mais l’annonce la plus surprenante vient du volet réel de l’aventure : N-Zone a intégré une véritable chasse au trésor dans le monde réel, d’une valeur totale estimée à 200 000 dollars. Dès le début du développement, le studio a caché des indices à la fois dans le jeu et sur le site web officiel. Les joueurs qui parviendront à résoudre toutes les énigmes remporteront un prix exceptionnel : une plume en or sertie de pierres précieuses, semblable à celle présentée dans le jeu, ainsi qu’un lingot d’or véritable.
Chickenhare est une franchise originale née de l’imagination du créateur de bandes dessinées Chris Grine, d’abord popularisée par une série de romans graphiques avant d’être adaptée au cinéma en image de synthèse avec Chickenhare and the Hamster of Darkness. La sortie du jeu coïncide avec celle du prochain film, Chickenhare and the Secret of the Groundhog, prévue en octobre 2025 en Europe et dans le reste du monde.
Laisser un commentaire