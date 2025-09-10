Regardez le trailer de lancement, et assistez au retour du plus légendaire des chats roux, maintenant sur Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series et PC.

Il a troqué son assiette de lasagnes contre un volant, Garfield revient mettre le feu à la piste, et fais le show dans son trailer de lancement !

Le chat le plus paresseux du monde quitte son canapé pour foncer à toute allure dans Garfield Kart 2 – All You Can Drift, développé par Eden Games, dès maintenant disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series et PC !

Courses frénétiques, dérapages maîtrisés et coups bas bien sentis sont au menu ! Balancez des lasagnes, évitez les pièges, et battez vos amis à la régulière… ou pas.

Préparez-vous à faire rugir les moteurs et à défier vos amis lors de courses endiablées, en utilisant des pièges et des bonus pour prendre l’avantage et franchir la ligne d’arrivée en tête !

À propos de Garfield Kart 2 – All You Can Drift

Prêts à faire la course avec un véritable poids lourd ? Retrouvez Garfield, Odie, Nermal et toute la bande, prêts à s’affronter sur la ligne de départ ! Incarnez l’un des 8 personnages culte de l’univers de Garfield, préparez vos karts, personnalisez votre look et lancez-vous dans des courses effrénées.

Plongez dans un univers délirant où chaque virage vous réserve une surprise. Pirate, western ou détective : Garfield traverse des mondes hauts en couleur pour prouver que même dans ses rêves, il est le roi ! Utilisez des raccourcis ou des objets bonus pour changer le cours des courses et créez des moments inoubliables avec vos amis grâce à un mode multijoueur local ou en ligne.

Caractéristiques

Défiez vos amis sur des circuits déjantés à travers trois univers uniques ! Filez dans l’ambiance mystérieuse des détectives, bravez les mers des Pirates, ou dévalez les pistes poussiéreuses des westerns. Retrouvez Garfield et sa bande ! Incarnez Garfield, Odie, Jon et bien d’autres personnages emblématiques de la franchise ! Chaque pilote a sa propre personnalité, pour une expérience de course unique et immersive.

Affrontez jusqu’à 8 joueurs en ligne ou profitez du mode multijoueur en écran partagé jusqu’à 4 joueurs ! Parfait pour des compétitions endiablées entre amis ou des soirées en famille Un kart à votre image ! Personnalisez votre bolide et créez le kart parfait pour votre style de conduite ! Choisissez votre pare-chocs, vos roues, votre aileron, ainsi qu’une peinture pour une touche unique. Affirmez votre style sur la piste et montrez qui est le véritable roi de la course !

Garfield Kart 2 – All You Can Drift est disponible maintenant sur Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series et PC.