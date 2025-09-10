Après deux opus signés par les Suédois Tarsier Studios (les tests ici et ici), c’est au tour des anglais de Supermassive Games de prendre le relais sur la licence Little Nightmares. Nous avons eu la chance de tester le jeu sur Paris pendant deux heures. Que nous donne ce nouvel opus ? Est-il à la hauteur des précédentes productions ? Voici un (petit) tour d’horizon de Little Nightmares III, annoncé pour le 10 octobre 2025 sur toutes les consoles (dont l’eShop à quarante euros), mais testé sur PC à cette occasion.

Une direction artistique sublime

Petit avant-propos : Cet écrit est une preview réalisée sur PC. Nous n’avons vu qu’une infime partie de l’expérience et c’est trop peu pour donner un avis définitif sur le jeu, surtout sur Nintendo Switch.

Autre petit avant-propos : Comme Little Nightmares III est un jeu coopératif, nous avons réalisé la preview avec l’aide de Xbox-Gamer. Un grand merci au journaliste pour les deux heures passées avec lui sur l’aventure.

Little Nightmares III est la suite spirituelle de son prédécesseur, et son gameplay y ressemble peu ou prou. Nous sommes dans un jeu de coopération qui mélange à la fois les phases d’action, de platformer, d’infiltration et de réflexion.

Nous incarnons deux petits enfants, Low et Alone, qui doivent explorer un environnement angoissant qui semble tout droit sorti d’une collaboration entre Tim Burton et le Studio Ghibli.

Les difficultés rencontrées sur Little Nightmares III sont nombreuses, variées, et nécessitent souvent plusieurs essais pour être surmontées. Outre les phases de platformer classiques, nous devrons résoudre diverses énigmes. Que faire de ce jukebox et de cette lampe qui grésille ? Comment ouvrir cette porte bloquée ? Comment sortir de cette cage ?

Le jeu mélange la réflexion avec des phases d’infiltration et d’action. Nous devrons parfois analyser l’environnement en se faisant poursuivre par des ennemis ou bien en se cachant pour éviter de se faire attraper.

Alone possède une clé à molette qui permet notamment de frapper quelques ennemis et de casser des portes alors que l’arc de Low permet d’atteindre des objets en hauteur (comme des boutons) mais aussi de tirer sur les ennemis.

Cet opus de Little Nightmares met l’accent sur la coopération. Peu importe la difficulté rencontrée, il faut en permanence discuter avec son coéquipier d’infortune pour avancer. La coordination est nécessaire, et le level design est intelligent et conçu pour que nous restions toujours actif.

Un jeu de coopération au level design soigné

Les énigmes sont simples… et à la fois complexes. Nous avons recommencé énormément de fois des passages pourtant faciles sur le principe. Fort heureusement, jouer en coopération rend l’expérience plus soutenable, à condition d’avoir un compagnon de route bienveillant.

Globalement, nous avons passé un très bon moment sur Little Nightmares III. Le gameplay est classique mais il fonctionne bien. Même si nous avons eu certains passages frustrants (visiblement certains passages seront « tutorialisés » pour la sortie), nous nous sommes bien amusés même avec un inconnu (très gentil au demeurant) à nos côtés. Nous nous doutons qu’avec un proche, le plaisir sera décuplé.

Les activités sont nombreuses et les énigmes bien pensées, même si les solutions au pixel près peuvent aussi faire grincer les dents. Les checkpoints sont malgré tout assez réguliers pour nous éviter les crises de nerf.

Même si nous n’avons pas pu vraiment le constater, l’expérience semble aussi être agrémentée de nombreux succès facultatifs pour les complétionnistes. Nous avons par exemple des ballons à éclater avec notre arc ou des passages « annexes ». Le jeu contient de nombreuses références aux précédents opus assez bien intégrées, ce qui permet aux néophytes comme aux confirmés de s’amuser sur le jeu.

Les graphismes et plus généralement la direction artistique semblent constituer des points forts du jeu. Little Nightmares III, en tout cas sur PC, est sublime, réussissant à nous emmener dans cet univers étrange, à la fois fascinant et angoissant. Certains passages sont magnifiques, même si les dangers que nous rencontrons ne nous laissent pas le temps de nous attarder. La bande-son n’est pas en reste, et même si elle reste finalement discrète, elle accompagne parfaitement le joueur dans cet univers particulier.

Même si nous avons passé un bon moment sur le jeu, nous avons malgré tout quelques interrogations. Que va nous donner le jeu sur Nintendo Switch ? La console arrivera-t-elle à rendre convenablement ces magnifiques décors ? Est-ce que Little Nightmares III est sympathique en solo, ou bien l’IA est-elle trop omniprésente ? Et est-ce que le jeu vaudra son tarif assez élevé de quarante euros ? À dans un mois pour avoir toutes ces réponses…

Premières impressions

Little Nightmares III promet une belle suite axée sur la coopération. De ce que nous avons vu, le jeu possède un gameplay classique mais efficace qui saura séduire les néophytes comme les habitués. L’expérience mélange habilement l’action, la réflexion, l’infiltration mais aussi le platformer tout en proposant une direction artistique sublime. Il reste cependant beaucoup de questions en suspens : est-ce que le jeu tourne bien sur Nintendo Switch ? Est-ce que le prix de quarante euros est justifié ? Et quid de l’expérience en solo avec le bot ?