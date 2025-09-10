Big Fan (label de Devolver Digital) et le studio Shiny Shoe viennent d’annoncer la première mise à jour post-lancement de Monster Train 2, baptisée Lost Arsenal. Attendue très prochainement sur toutes les plateformes, elle apportera du contenu inédit mais aussi une nouvelle option technique dédiée à la Nintendo Switch 2.
En effet, les joueurs pourront désormais déverrouiller le framerate sur Switch via le menu option. Si l’option sera également disponible sur Switch 1, elle a surtout été pensée pour profiter de la puissance supplémentaire de la Switch 2, offrant une expérience plus fluide et réactive.
Côté contenu, Lost Arsenal ne se limite pas à l’aspect technique. Cette mise à jour enrichit encore le deckbuilder avec de nouvelles cartes, des équilibrages et de nouveaux défis :
- Extension du deck : introduction de nouvelles cartes de Salle, d’Équipement et de Sort, dont des cartes “sans clan” pour plus de variété.
- Chaos équilibré : les cartes issues du premier Monster Train ont été ajustées pour mieux s’intégrer au gameplay de cette suite, avec un travail global de rééquilibrage sur tous les clans.
- Retour de héros et de reliques : des guerriers emblématiques du premier jeu font leur retour, tout comme certaines reliques sacrées qui retrouvent leurs gardiens d’origine.
- Champs de bataille évolutifs : de mystérieuses nouvelles salles apparaissent et annoncent des menaces inédites, renforçant la tension dans la lutte entre forces angéliques et démoniaques.
Shiny Shoe ne compte pas s’arrêter là. Le studio a déjà confirmé que d’autres ajouts sont prévus jusqu’en 2026, avec notamment de nouveaux boss, artefacts et même un clan inédit.
