Big Fan (label de Devolver Digital) et le studio Shiny Shoe viennent d’annoncer la première mise à jour post-lancement de Monster Train 2, baptisée Lost Arsenal. Attendue très prochainement sur toutes les plateformes, elle apportera du contenu inédit mais aussi une nouvelle option technique dédiée à la Nintendo Switch 2.

En effet, les joueurs pourront désormais déverrouiller le framerate sur Switch via le menu option. Si l’option sera également disponible sur Switch 1, elle a surtout été pensée pour profiter de la puissance supplémentaire de la Switch 2, offrant une expérience plus fluide et réactive.

Côté contenu, Lost Arsenal ne se limite pas à l’aspect technique. Cette mise à jour enrichit encore le deckbuilder avec de nouvelles cartes, des équilibrages et de nouveaux défis :

Extension du deck : introduction de nouvelles cartes de Salle, d’Équipement et de Sort, dont des cartes “sans clan” pour plus de variété.

: introduction de nouvelles cartes de Salle, d’Équipement et de Sort, dont des cartes “sans clan” pour plus de variété. Chaos équilibré : les cartes issues du premier Monster Train ont été ajustées pour mieux s’intégrer au gameplay de cette suite, avec un travail global de rééquilibrage sur tous les clans.

: les cartes issues du premier Monster Train ont été ajustées pour mieux s’intégrer au gameplay de cette suite, avec un travail global de rééquilibrage sur tous les clans. Retour de héros et de reliques : des guerriers emblématiques du premier jeu font leur retour, tout comme certaines reliques sacrées qui retrouvent leurs gardiens d’origine.

: des guerriers emblématiques du premier jeu font leur retour, tout comme certaines reliques sacrées qui retrouvent leurs gardiens d’origine. Champs de bataille évolutifs : de mystérieuses nouvelles salles apparaissent et annoncent des menaces inédites, renforçant la tension dans la lutte entre forces angéliques et démoniaques.

Shiny Shoe ne compte pas s’arrêter là. Le studio a déjà confirmé que d’autres ajouts sont prévus jusqu’en 2026, avec notamment de nouveaux boss, artefacts et même un clan inédit.