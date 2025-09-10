Thunderful Publishing et Wishfully Studios ont confirmé que Planet of Lana II: Children of the Leaf, suite très attendue du puzzle-aventure cinématographique salué par la critique, sortira début 2026 sur Nintendo Switch 2. Le titre sera lancé simultanément sur toutes les plateformes prévues : PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox Game Pass ainsi que sur Nintendo Switch.

Dans ce nouvel épisode, les joueurs retrouveront Lana et son fidèle compagnon Mui pour une aventure inédite, au cœur d’un mystère ancien qui refait surface dans les profondeurs cachées de Novo. Alors qu’une nouvelle menace émerge, le lien indéfectible entre les deux protagonistes sera mis à rude épreuve, poussant Lana à affronter son destin dans un monde où les ténèbres s’étendent. Accessible aux nouveaux venus comme aux vétérans du premier jeu, cette suite propose une histoire originale, plus profonde et plus émotive, tout en offrant des mécaniques enrichies et des défis plus relevés.

Planet of Lana II promet une évolution marquée de son gameplay. Les joueurs pourront guider Mui avec une précision accrue pour explorer et résoudre des énigmes encore plus variées, allant du contrôle de créatures spectaculaires à la manipulation de robots hybrides. Les séquences d’infiltration bénéficient de mécaniques affinées, demandant davantage de stratégie et de ruse. Côté action, Lana profite de nouvelles capacités comme le wall jump, la glissade en course et une mobilité accrue pour surmonter des séquences dynamiques et exigeantes. À cela s’ajoute une narration étoffée, qui plonge dans une saga de science-fiction plus longue et ambitieuse, avec des environnements inédits tels que des biomes aquatiques.

L’univers visuel et sonore reste au cœur de l’expérience. Le compositeur Takeshi Furukawa, déjà salué pour la bande-son envoûtante du premier jeu, signe de nouveau la musique de cette suite, promettant d’accompagner chaque moment fort avec des compositions mémorables.

Enfin, Planet of Lana II sera jouable pour la première fois par le grand public au Tokyo Game Show 2025, du 25 au 28 septembre. Les visiteurs pourront découvrir quatre nouveaux biomes et tester les mécaniques inédites en avant-première, aux côtés des directeurs créatifs Adam Stjärnljus et Klas Martin Eriksson.