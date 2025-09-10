Bandai Namco Entertainment America a confirmé que Dragon Ball: Sparking! ZERO, développé par Spike Chunsoft, arrivera le 14 novembre 2025 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Héritier spirituel de la légendaire série Budokai Tenkaichi, le jeu promet de repousser encore plus loin l’intensité des combats emblématiques de la franchise, avec une fidélité impressionnante aux affrontements de l’anime.

Un nouveau trailer vient d’être publié, mettant en avant les spécificités des versions Nintendo. Les joueurs pourront profiter d’un gameplay unique grâce aux contrôles par mouvements via les Joy-Con, permettant de lancer des Kamehameha ou autres attaques signatures en mimant directement les gestes des héros. Les deux consoles offriront par ailleurs un mode multijoueur local et en ligne. Si la Switch 2 pourra tirer parti d’une puissance accrue avec un affichage dynamique en 810p à 30fps, des concessions sont à prévoir par rapport aux versions PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

Côté contenu, le jeu frappe fort : avec plus de 180 personnages jouables, il s’agit du roster le plus massif jamais vu dans un jeu Dragon Ball. Les combattants issus de Dragon Ball Z, Super, GT ainsi que des films seront de la partie, chacun disposant de ses propres transformations, techniques et capacités spéciales. Les joueurs pourront ainsi expérimenter d’innombrables combinaisons et stratégies pour revivre les plus grands affrontements de la saga.

Dragon Ball: Sparking! ZERO sera disponible en Standard, Deluxe et Ultimate Edition, avec les précommandes déjà ouvertes. Un season pass viendra enrichir l’expérience après le lancement.