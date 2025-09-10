Le studio indépendant Conradical Games vient de dévoiler Wanted Shadows: Unchained, une réinterprétation complète de leur jeu sorti en 2023. Ce nouvel opus sera disponible au quatrième trimestre 2025 sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, ainsi que sur les autres plateformes habituelles.

Plutôt qu’une simple mise à jour, Wanted Shadows: Unchained a été reconstruit intégralement afin de proposer une expérience plus nerveuse et plus riche. Le jeu mise sur des arènes compactes et intenses, où chaque déplacement et chaque action ont un poids décisif. À travers des affrontements de plus en plus exigeants, les joueurs devront survivre, débloquer des armes permanentes, expérimenter avec les synergies d’améliorations et repousser toujours plus loin leurs limites.

Parmi les principales nouveautés de cette version :