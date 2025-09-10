Le studio indépendant Conradical Games vient de dévoiler Wanted Shadows: Unchained, une réinterprétation complète de leur jeu sorti en 2023. Ce nouvel opus sera disponible au quatrième trimestre 2025 sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, ainsi que sur les autres plateformes habituelles.
Plutôt qu’une simple mise à jour, Wanted Shadows: Unchained a été reconstruit intégralement afin de proposer une expérience plus nerveuse et plus riche. Le jeu mise sur des arènes compactes et intenses, où chaque déplacement et chaque action ont un poids décisif. À travers des affrontements de plus en plus exigeants, les joueurs devront survivre, débloquer des armes permanentes, expérimenter avec les synergies d’améliorations et repousser toujours plus loin leurs limites.
Parmi les principales nouveautés de cette version :
- Combat à deux armes : possibilité d’équiper simultanément une arme de mêlée et une arme à distance pour varier les combos et exploiter des améliorations uniques.
- Arènes plus courtes et concentrées : un rythme de jeu plus rapide et plus explosif, sans temps mort.
- Progression enrichie : davantage de personnages, de pouvoirs, d’objets et un nouveau système de succès qui offre des améliorations permanentes, permettant d’atteindre un niveau de puissance inédit.
- Un hub vivant : les joueurs pourront interagir avec divers personnages et en apprendre plus sur l’univers des Shadows via un nouveau monde central qui lie l’expérience.
