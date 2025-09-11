Le compositeur des jeux Ori, Gareth Coker, partage quelques extraits musicaux inédits et détaille sa vision derrière la création de la bande originale de l’un des jeux les plus attendus de cette fin d’année

Absolum, évolution résolument moderniste du beat’em up qui mélange combats intenses à l’ancienne, scénario passionnant et grande rejouabilité, s’offre aujourd’hui une nouvelle vidéo qui met à l’honneur sa bande originale exceptionnelle. Cette nouvelle aventure fascinante, jouable seul comme en coopération, est le fruit du travail conjoint de l’éditeur et co-développeur Dotemu (Streets of Rage 4, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge), en partenariat avec les studios Guard Crush Games (Streets of Rage 4, Streets of Fury EX) et Supamonks. Sa sortie est prévue pour le 9 octobre prochain sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 et PlayStation 4.

Le compositeur d’Absolum, Gareth Coker (Ori and the Will of the Wisps, Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope), est à la baguette de cette nouvelle vidéo qui s’arrête sur la musique énergique du jeu. Des rythmiques entraînantes qui mettent parfaitement en valeur ses combats acharnés, mais également son sens aigu de la découverte. Cette bande-annonce met en avant les mélodies saisissantes qui accompagnent le monde fantasy fascinant d’Absolum, dont des extraits inédits de morceaux créés par les célèbres Mick Gordon (DOOM Eternal) et Yuka Kitamura (Elden Ring). Une surprise attend également les fans de Motoi Sakuraba (Dark Souls, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes) :

Dotemu et Kid Katana Records en profitent pour ouvrir les précommandes pour le vinyle de la bande originale d’Absolum, tout juste annoncé. Ce double LP arbore un design audacieux, avec une magnifique explosion de rouge cramoisi complétée par une pochette représentant les personnages jouables d’Absolum confrontés à leur plus grande menace.

Les aventuriers n’auront pas à attendre la sortie de ce double vinyle pour profiter des mélodies enflammées d’Absolum. Quatre pistes originales signées Gareth Coker sont d’ores et déjà disponibles en streaming.

Avec ses différents chemins intriqués à explorer, ses quêtes passionnantes à réaliser et ses personnages intrigants à rencontrer, le tout ponctué de combats de boss tonitruants, Absolum offre un véritable conte fantasy doublé d’une aventure exigeante qui convoque les grands classiques du genre, tels que Golden Axe et Dungeons & Dragons: Chronicles of Mystara. Débloquez des objets, des quêtes et des améliorations permanentes à mesure que vous arpentez l’univers fascinant d’Absolum. Vous voilà face à un creuset de variété, d’émotions, de rythme et de défis passionnants.

Le scénario haletant d’Absolum met en scène une lutte désespérée contre un pouvoir dictatorial débridé qui exige les plus grands sacrifices, comme tromper la Mort elle-même. Dans le monde de Talamh, un immense cataclysme causé par la magie incite le Roi Soleil Azra à mener des guerres brutales pour conquérir toutes les terres et autres sources de magie, massacrant tous les sorciers qui refusent de lui prêter allégeance. Le dernier espoir de Talamh tient désormais en une bande de rebelles revêches, aidés par un mentor mythique nommé Uchawi et par les non moins puissantes Root Sisters. Cette alliance d’infortune s’oppose de concert à l’élan despotique d’Azra à l’aide d’une magie antique et oubliée, qui offre une aide précieuse à nos valeureux guerriers dans cet ultime acte de résistance. Une puissance providentielle indispensable pour desserrer l’étau d’Azra sur le monde, mais aussi découvrir le secret derrière son ascension irrémédiable et son immense pouvoir.

Absolum offre un univers et un casting captivants, créés collaborativement grâce au talent magistral du studio d’animation Supamonks (Rabbids Invasion: Mission to Mars). Ce mélange de combats arcades au corps à corps et de magie, avec des contres, des capacités à améliorer et des personnages jouables originaux et surpuissants, est propulsé par une quête grandiose, aux enjeux élevés, sur un ensemble de décors conçus à la main. Dotemu, Guard Crush et Supamonks ont complètement repensé la profondeur et le fun typiques du gameplay beat’em up pour en offrir une relecture rafraîchissante.