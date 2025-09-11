Premier jeu du studio UpFox Labs, Folly of the Wizards nous allèche avec une belle direction artistique. Mais qu’en est-il une fois la manette en main ? Eh bien préparez votre plus puissante baguette magique, c’est parti pour Folly of the Wizards !

Des démons blablabla

Avant il y avait des démons, eton a appelé des sorciers pour les vaincre en leur promettant beaucoup d’argent. Plusieurs siècles se sont écoulés et les démons reviennent, il n’y a alors plus vraiment de grand sorcier, mais les apprentis sont toujours là. Nous allons donc jouer ces apprentis afin de repousser les démons, mais nous allons apprendre en chemin qu’il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire !

Vous l’aurez compris, on nous annonce une histoire pleine de rebondissements, mais finalement c’est plutôt léger et heureusement qu’il y a une cinématique à chaque lancement du jeu pour nous rappeler qu’il y a un enjeu à ce que l’on fait. Ah si parfois en arrivant sur un boss de fin de niveau vous allez avoir quelques lignes de dialogues, de quoi ravir ceux qui n’aiment pas lire.

Neon Abyss… euh non Folly of Wizards !

Il est impossible de ne pas penser à Neon Abyss dès que nous lançons une partie, malheureusement il ne faut pas comparer trop longtemps ou alors la déception n’en sera que plus grande. Visuellement Folly of Wizard est plutôt très joli. Mais très famélique … très peu de décors, les salles sont toutes les mêmes, il y a très peu d’ennemis (les développeurs ont même fait la blague avec un message « ils ne sont pas nombreux hein ? » quand sur l’accueil nous pouvons voir le bestiaire).

Côté gameplay, là aussi on est loin du travail presque impeccable de Neon Abyss ; ici nous n’avons plus ce souci de ne pas pouvoir faire d’arc de cercle complet, mais une incompréhension du choix des touches. C’est tout simplement une torture, ZR pour tirer alors qu’on tire 99% du temps, donc bonjour les crampes. Mais du coup on utilise L pour sauter et ZL pour esquiver, autant vous dire que ce n’est tellement pas réactif quand on passe déjà nos doigts à jouer du joystick pendant toute l’expérience. La visée est aussi très bizarre, on a tellement pas l’impression d’être précis, il y a une sorte de petit flottement quand on essaye de changer de direction de visée, très désagréable là aussi.

Du coup les touches normales, Y et A sont utilisées pour récupérer des objets. Chaque étage va avoir toujours les mêmes salles, des salles classiques avec 3 ennemis la plupart du temps, une salle orange qui nous donne un objet, une salle bleue qui nous donne un bonus d’attaque, une salle violette qui est un magasin, une salle rouge pour sacrifier ses cœurs contre des bonus divers (monnaie, objets, etc.).

Le gameplay est donc assez simple, on tire avec ZR et on joue avec le joystick, on essaye d’esquiver les boulettes ennemies avec un saut ou une esquive. Cependant il y a vraiment un choix de gameplay exécrable, le temps d’invincibilité temporaire. Il est plus que ridicule, car si deux boulettes sont envoyées d’affilée, une fois la première subie il est impossible d’esquiver la seconde, car trop proche et nous allons prendre directement le dégât, aucun temps d’invincibilité c’est vraiment horrible quand on prend un coup.

Il y a tout un système de type, comme feu, électricité, froid, poison, etc. Plus vous allez en avoir, plus vous allez être avantagé sur des utilisations de reliques. Ces reliques sont globalement très peu expliquées, comme un Isaac. Ce n’est pas très grave, mais le plus gros souci est que pour la plupart, même une fois possédées, on ne sait pas vraiment ce qu’elles nous procurent, c’est très flou.

L’ambiance musicale est somme toute sympathique, mais pas mémorable, tandis que visuellement le jeu est très beau, c’en est presque dommage de subir ce gameplay approximatif.

Le titre est disponible sur l’eShop au prix de 26,99 euros.