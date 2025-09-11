Bonne nouvelle pour les fans de briques : LEGO Voyagers, le nouveau jeu coopératif signé Annapurna Interactive et le LEGO Group, débarque très bientôt sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Sa sortie est toujours prévue pour le 15 septembre 2025.

Successeur spirituel du très apprécié LEGO Builder’s Journey, LEGO Voyagers propose une aventure poétique centrée sur l’amitié et le jeu en coopération. Deux amis décident de partir au secours d’un vaisseau spatial abandonné, ce qui les entraîne dans un périple bien plus vaste qu’ils ne l’auraient imaginé. Le titre met en avant des thèmes universels comme le lien entre les individus, les rêves partagés et l’importance de donner de l’espace à l’autre.

Au programme :

Des mondes faits de briques LEGO dans lesquels on pourra sauter, s’emboîter et construire pour progresser.

pour progresser. Une narration non verbale soutenue par une direction artistique minimaliste et une bande-son atmosphérique.

soutenue par une direction artistique minimaliste et une bande-son atmosphérique. Une coopération pensée pour deux joueurs, jouable en local sur le même écran ou en ligne .

. La possibilité d’inviter gratuitement un ami à l’aventure grâce au Friend’s Pass, qui permet de profiter de l’intégralité de l’expérience coop sans que les deux joueurs possèdent le jeu.

Avec son approche artistique unique et son gameplay coopératif créatif, LEGO Voyagers promet d’être une expérience rafraîchissante sur Switch et Switch 2.