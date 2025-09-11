Famitsu vient de publier les chiffres de ventes pour la semaine du 1er au 7 septembre 2025, et c’est une nouvelle fois Mario Kart World sur Nintendo Switch 2 qui s’impose en tête du classement. Le titre phare de Nintendo, lancé début juin, continue de dominer avec 38.483 exemplaires écoulés, portant son total à près de 1,7 million d’unités au Japon.

Derrière lui, on note l’arrivée remarquée de Everybody’s Golf: Hot Shots édité par Bandai Namco. La version Nintendo Switch prend directement la deuxième place avec 35.139 ventes, tandis que la mouture PS5 suit en troisième position avec 16.075 exemplaires.

Parmi les autres performances notables, Story of Seasons: Grand Bazaar chute à la quatrième place avec 13.505 unités, enregistrant une baisse importante après un bon lancement. À l’inverse, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 connaît un regain spectaculaire (+411%), revenant dans le top 5 avec plus de 12.000 ventes cette semaine.

Côté Switch 2, Donkey Kong Bananza se maintient solidement dans le top 10 avec 10.445 exemplaires, pour un total approchant les 300.000 unités depuis sa sortie mi-juillet. Sur PS5, le remake Metal Gear Solid Δ: Snake Eater recule lourdement après son excellent démarrage, et Daemon X Machina: Titanic Scion signe une entrée en neuvième place.

Rang Syst. Titre Sortie Ventes Semaine Total Évolution 01 NS2 Mario Kart World 05/06/2025 38.483 1.694.409 (+9%) 02 NSW Everybody’s Golf: Hot Shots 04/09/2025 35.139 NEW – 03 PS5 Everybody’s Golf: Hot Shots 04/09/2025 16.075 NEW – 04 NSW Story of Seasons: Grand Bazaar 28/08/2025 13.505 60.091 (-71%) 05 NSW Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 01/08/2025 12.061 109.486 (+411%) 06 NS2 Donkey Kong Bananza 17/07/2025 10.445 296.564 (0%) 07 NSW Super Robot Wars Y 28/08/2025 10.180 70.712 (-83%) 08 PS5 Metal Gear Solid Δ: Snake Eater 28/08/2025 9.748 73.333 (-85%) 09 PS5 Daemon X Machina: Titanic Scion 05/09/2025 8.413 NEW – 10 NSW Minecraft 21/06/2018 6.410 3.996.318 (-13%)

Ventes de consoles

Du côté du hardware, la Nintendo Switch 2 reste leader avec 46.403 machines écoulées, en légère hausse par rapport à la semaine précédente. La PS5 suit avec 31.695 unités, aidée par la sortie de nouveaux titres. Enfin, la Nintendo Switch première du nom continue sa belle longévité avec plus de 24.000 consoles vendues, malgré l’arrivée de sa successeur.

Au total, ce sont plus de 102.000 consoles qui ont trouvé preneur cette semaine au Japon, confirmant la vitalité du marché en cette rentrée 2025.