NINJA GAIDEN: Ragebound accueille aujourd’hui sa mise à jour “D1”, déployée sur toutes les plateformes et qui apporte un lot conséquent de nouveautés et de correctifs.

La version Nintendo Switch 2 bénéficie particulièrement de cette update, avec des optimisations techniques qui permettent enfin de profiter du jeu en 60 FPS.

⚙️ New “Target FPS” option available on Nintendo Switch (only)! ⚠️ This option is set by default to 30FPS, we recommand Switch 2 players to change to 60FPS for an improved gaming experience! Available under: Options > Video > Target FPS pic.twitter.com/O6hzKYq8oK — Dotemu (@Dotemu) September 11, 2025

L’une des principales nouveautés est l’ajout d’une option “Target FPS”, exclusive à la console de Nintendo. Par défaut, le jeu tourne en 30 images par seconde, mais les possesseurs de Switch 2 sont invités à passer manuellement à 60 FPS pour une expérience plus fluide et réactive. En parallèle, de nombreuses optimisations générales améliorent les performances globales du titre sur la machine.

Parmi les ajouts marquants, on retrouve aussi la possibilité d’activer un filtre CRT dans les options vidéo pour tous les joueurs, clin d’œil aux salles d’arcade et aux fans de rétro. Le confort de jeu a également été revu avec l’ajout d’un redémarrage depuis le checkpoint, évitant de devoir recommencer un niveau entier après un échec. Le mode difficile peut désormais être débloqué plus tôt, dès le duel contre Ryu au premier niveau, offrant aux vétérans un vrai défi dès le départ. De nouveaux dialogues, des portraits alternatifs, des améliorations d’accessibilité (désactivation du hit stop et du screen shake), ainsi qu’une meilleure récompense des skins dorés viennent compléter ces ajustements.

Côté correctifs, la liste est longue et couvre de nombreux bugs qui pouvaient nuire à la progression ou casser le rythme. On note des ajustements dans certaines arènes, des corrections pour éviter les sorties hors caméra ou les blocages lors de cutscenes, des révisions de hitbox, ainsi que plusieurs améliorations sur les combats de boss comme ceux contre Rhyvashi, Jagäzk ou encore Gurthka. Les développeurs ont aussi ajouté la compatibilité avec les manettes DirectInput, réglé divers soucis visuels et amélioré la stabilité générale avec de nombreuses optimisations.

Nouvelles fonctionnalités et améliorations

Ajout de l’option « Recommencer depuis le checkpoint ».

En plus de recommencer le niveau depuis le début, vous pouvez désormais repartir du dernier checkpoint que vous avez trouvé. Cela vous permettra de réessayer rapidement une section de niveau ou un combat de boss sans risquer de mourir en chemin.

Le mode difficile peut désormais être débloqué en remportant le duel contre Ryu.

En plus de débloquer le mode difficile en terminant le jeu pour la première fois, vous pouvez désormais le faire plus tôt en remportant le duel contre Ryu au niveau 1-1. Si vous souhaitez passer directement au mode difficile, vous devrez d’abord prouver que vous êtes à la hauteur du défi !

De nouveaux dialogues ont été ajoutés au début des niveaux S-4, S-5 et S-6.

Un nouveau portrait alternatif de dialogue a été ajouté pour l’agente masquée au niveau 4-4.

La pause à l’impact et le tremblement d’écran peuvent désormais être désactivés dans les paramètres d’accessibilité.

Les apparences dorées sont désormais disponibles immédiatement après avoir obtenu le rang S dans tous les niveaux, sans que vous ayez besoin de terminer le niveau final.

Ajout de nombreux effets sonores pour les ennemis et les projectiles, ainsi que dans les menus.

Corrections de bugs