NINJA GAIDEN: Ragebound accueille aujourd’hui sa mise à jour “D1”, déployée sur toutes les plateformes et qui apporte un lot conséquent de nouveautés et de correctifs.
La version Nintendo Switch 2 bénéficie particulièrement de cette update, avec des optimisations techniques qui permettent enfin de profiter du jeu en 60 FPS.
⚙️ New “Target FPS” option available on Nintendo Switch (only)!
⚠️ This option is set by default to 30FPS, we recommand Switch 2 players to change to 60FPS for an improved gaming experience!
Available under: Options > Video > Target FPS pic.twitter.com/O6hzKYq8oK
— Dotemu (@Dotemu) September 11, 2025
L’une des principales nouveautés est l’ajout d’une option “Target FPS”, exclusive à la console de Nintendo. Par défaut, le jeu tourne en 30 images par seconde, mais les possesseurs de Switch 2 sont invités à passer manuellement à 60 FPS pour une expérience plus fluide et réactive. En parallèle, de nombreuses optimisations générales améliorent les performances globales du titre sur la machine.
Parmi les ajouts marquants, on retrouve aussi la possibilité d’activer un filtre CRT dans les options vidéo pour tous les joueurs, clin d’œil aux salles d’arcade et aux fans de rétro. Le confort de jeu a également été revu avec l’ajout d’un redémarrage depuis le checkpoint, évitant de devoir recommencer un niveau entier après un échec. Le mode difficile peut désormais être débloqué plus tôt, dès le duel contre Ryu au premier niveau, offrant aux vétérans un vrai défi dès le départ. De nouveaux dialogues, des portraits alternatifs, des améliorations d’accessibilité (désactivation du hit stop et du screen shake), ainsi qu’une meilleure récompense des skins dorés viennent compléter ces ajustements.
Côté correctifs, la liste est longue et couvre de nombreux bugs qui pouvaient nuire à la progression ou casser le rythme. On note des ajustements dans certaines arènes, des corrections pour éviter les sorties hors caméra ou les blocages lors de cutscenes, des révisions de hitbox, ainsi que plusieurs améliorations sur les combats de boss comme ceux contre Rhyvashi, Jagäzk ou encore Gurthka. Les développeurs ont aussi ajouté la compatibilité avec les manettes DirectInput, réglé divers soucis visuels et amélioré la stabilité générale avec de nombreuses optimisations.
Nouvelles fonctionnalités et améliorations
- Ajout de l’option « Recommencer depuis le checkpoint ».
- En plus de recommencer le niveau depuis le début, vous pouvez désormais repartir du dernier checkpoint que vous avez trouvé. Cela vous permettra de réessayer rapidement une section de niveau ou un combat de boss sans risquer de mourir en chemin.
- Le mode difficile peut désormais être débloqué en remportant le duel contre Ryu.
- En plus de débloquer le mode difficile en terminant le jeu pour la première fois, vous pouvez désormais le faire plus tôt en remportant le duel contre Ryu au niveau 1-1. Si vous souhaitez passer directement au mode difficile, vous devrez d’abord prouver que vous êtes à la hauteur du défi !
- De nouveaux dialogues ont été ajoutés au début des niveaux S-4, S-5 et S-6.
- Un nouveau portrait alternatif de dialogue a été ajouté pour l’agente masquée au niveau 4-4.
- La pause à l’impact et le tremblement d’écran peuvent désormais être désactivés dans les paramètres d’accessibilité.
- Les apparences dorées sont désormais disponibles immédiatement après avoir obtenu le rang S dans tous les niveaux, sans que vous ayez besoin de terminer le niveau final.
- Ajout de nombreux effets sonores pour les ennemis et les projectiles, ainsi que dans les menus.
Corrections de bugs
- Ajustement du nombre d’ennemis tués nécessaires pour obtenir le meilleur score au niveau 3-2 en mode difficile.
- Kenji pouvait escalader un mur et sortir du champ de la caméra vers la fin du niveau 3-5.
- Au niveau 3-1, un obstacle de grande taille censé être détruit par une Hypercharge était vulnérable à l’arme arachnéenne Kama.
- Attirer un ennemi affecté par le feu maudit vers la plateforme qui s’effondre faisait que Kenji restait coincé dans le niveau 3-4.
- Pendant le combat contre Rhyvashi, le gros rocher pouvait bloquer vos attaques juste après avoir disparu pendant un court instant.
- Au niveau 4-5 en mode difficile, Kenji pouvait être touché en passant la cinématique dans laquelle il saute sur un hélicoptère.
- La moto pouvait se renverser après avoir sauté contre un mur dans le niveau 2-2.
- Au niveau 4-1, Kenji pouvait utiliser l’esquive pour traverser des conteneurs en acier, ce qui le faisait sortir du terrain.
- Kenji pouvait être tué en passant la cinématique juste après avoir vaincu Jagäzk dans le niveau 4-6.
- Ajout de la prise en charge des manettes utilisant DirectInput.
- Lorsque Kumori effectuait une attaque-roulade alors qu’elle portait l’uniforme de l’Araignée noire, l’apparence par défaut s’affichait pendant l’animation.
- Suppression du plafond invisible dans le niveau S-6 en mode difficile, près de la fin de la section avec les arbres.
- Les Bio-soldats restaient souvent bloqués dans leur animation d’attaque pendant un court instant si Kenji se trouvait près de leur point d’apparition.
- Au niveau 5-1, vous pouviez perdre le contrôle de Kenji ou Kumori au début du combat contre Rhyvashi.
- Au niveau 5-1, il y avait un long temps d’attente après avoir vaincu Rhyvashi.
- Kenji pouvait sauter une partie du niveau en escaladant un mur, ce qui causait des problèmes de caméra au niveau 3-5 en mode difficile.
- Le compteur de série d’éliminations disparaissait dès que le jeu était mis en pause ou qu’une cinématique était lancée.
- Au niveau 3-2 en mode difficile, un Démon suspendu pouvait se retrouver figé et incapable d’attaquer.
- Les ondes de choc du boss du niveau 4-4 pouvaient apparaître dans les airs plutôt que sur une surface.
- Frapper le boss du niveau 4-4 dans le dos avec une attaque Hyperchargée le poussait vers l’autre bord, ce qui entraînait un comportement incorrect de sa part.
- Pendant la section du niveau 4-4 qui se déroule dans l’ascenseur, les drones ennemis pouvaient attaquer Kenji alors qu’ils se trouvaient hors du champ de la caméra.
- Même après la mort d’un Bio-bloqueur, la hitbox de ses projectiles restait active.
- Au niveau 3-2, pendant le combat contre les anguilles, la caméra pouvait devenir libre si Kenji atteignait un point bas de l’arène.
- Aux niveaux 1-2 et 1-3, l’animation d’atterrissage de Gurthka ne fonctionnait pas correctement lorsque le combat de boss commençait.
- La cage thoracique de Jagäzk était immunisée contre l’arme arachnéenne Grenade.
- Au niveau 4-2, il était possible de sortir du champ de la caméra en effectuant des Bonds-guillotine sur un hélicoptère.
- Le kunai Hyperchargé lancé par Kumori après un saut-roulade pouvait traverser un ennemi sans le toucher.
- Au niveau S-8, une section de plateformes censée être accomplie grâce à des Bonds-guillotine pouvait être ignorée en escaladant un mur et en passant à travers le plafond.
- Au niveau 2-2, le joueur pouvait perdre le contrôle de la moto en arrivant dans la zone à l’extérieur.
- Lorsque vous incarniez Kumori dans une section Autel démoniaque, elle ne pouvait pas obtenir d’Hypercharge en sacrifiant de la santé si celle de Kenji était trop faible.
- Au lieu de déclencher l’animation prévue, l’œil du Démon cyclope disparaissait instantanément s’il était éloigné du corps de l’ennemi lorsque ce dernier était tué.
- Kenji pouvait passer à travers le plafond du tunnel du métro pendant son épilogue.
- Revenir sur ses pas pendant l’épilogue de Kenji pouvait entraîner des transitions de caméra incohérentes.
- Quitter les crédits depuis le menu principal entraînait la réinitialisation de la musique et empêchait les portraits de bouger correctement.
- De nombreuses autres améliorations des performances et corrections de bugs ont été apportées.
