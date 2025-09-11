C’est désormais officiel : Warframe aura bien droit à une version native sur Nintendo Switch 2. L’annonce vient directement de Steve Sinclair, PDG de Digital Extremes, accompagné de la directrice créative Rebecca Ford, lors d’une récente vidéo communautaire diffusée par le studio.

Le duo a confirmé que l’équipe dispose désormais des kits de développement Switch 2, ouvrant la voie à un portage pensé pour exploiter la puissance de la nouvelle console. Sinclair s’est montré particulièrement enthousiaste :

“Nous travaillons sur du contenu Switch 2, d’ailleurs. Je ne pense pas que ce soit un secret désormais. Nous avons enfin – grâce à nos amis de Nintendo – mis la main dessus, et beaucoup de choses incroyables sont en train de se produire. C’est une machine très impressionnante. Nos leads techniques sont déjà dessus et ils sont très enthousiastes.”

Rebecca Ford a ajouté que le studio prévoit de capturer du gameplay sur Switch 2, ce qui laisse entendre que nous pourrions découvrir les premières séquences prochainement lors d’un futur stream développeur.

Rappelons que Warframe est déjà disponible sur Nintendo Switch depuis plusieurs années, avec un portage qui reste encore aujourd’hui une prouesse technique. Les joueurs peuvent d’ailleurs profiter de cette version via la rétrocompatibilité Switch 2 en attendant la sortie native.