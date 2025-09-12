Disney Miraness Fitness annoncé sur Switch, sortie prévue en décembre au Japon et en Asie.

Imagineer vient d’annoncer Disney Miraness Fitness, un nouveau titre orienté sport et bien-être pour Nintendo Switch. Le jeu sortira le 11 décembre 2025 au Japon et en Asie, au prix de 6 578 yens. Pour l’instant, aucune information n’a été communiquée concernant une éventuelle sortie occidentale.

Pensé comme un « entraînement tout-en-un avec Mickey Mouse », le jeu propose une large palette d’exercices accessibles à domicile. Trois catégories principales structurent les séances :

Rythmique (aérobique) : des exercices dynamiques inspirés de la danse et des mouvements de boxe.

: des exercices dynamiques inspirés de la danse et des mouvements de boxe. Power (anaérobique) : un travail axé sur la musculation et la force.

: un travail axé sur la musculation et la force. Relax (relaxation) : des sessions plus calmes intégrant étirements et postures de yoga pour assouplir le corps.

Dans la continuité du succès de la série Fitness Boxing, Disney Miraness Fitness mise sur une approche conviviale, colorée et accessible, pensée aussi bien pour les habitués que pour les débutants ou même ceux qui n’apprécient pas particulièrement le sport. La présence de Mickey en tant qu’instructeur virtuel apporte une touche ludique et motivante à chaque séance, transformant l’entraînement en un moment de divertissement.

Back to the Dawn confirmé sur Nintendo Switch et Switch 2 pour 2026 avec un contenu enrichi

Clouded Leopard Entertainment a annoncé qu’il prendra en charge l’édition de Back to the Dawn sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, avec une sortie mondiale prévue en 2026. Développé par Metal Head Games, ce RPG narratif et stratégique centré sur l’évasion d’une prison a déjà séduit sur PC, et revient sur consoles dans une version enrichie.

Cette adaptation proposera notamment une localisation améliorée dans toutes les langues de sous-titres, ainsi que de nouvelles voix japonaises et chinoises pour renforcer l’immersion.

Dans Back to the Dawn, vous incarnez un détenu animal, accusé à tort ou infiltré malgré lui, qui doit survivre dans un environnement hostile, gagner la confiance (ou la crainte) des autres prisonniers et préparer son évasion. Loin de se limiter à un simple plan de fuite, le jeu déploie une intrigue complexe où corruption, conspirations et alliances fragiles s’entremêlent.

Chaque choix a son importance : collaborer avec une faction, intimider un rival, ou jouer la carte de la discrétion influence non seulement votre parcours, mais aussi l’avenir de la ville au-delà des murs de la prison.

Deux protagonistes jouables, chacun avec une histoire principale dépassant les 20 heures de jeu .

. Trois gangs puissants, 47 détenus uniques et plus de 100 quêtes scénarisées.

et plus de scénarisées. Des intrigues ramifiées menant à de multiples fins possibles.

Un système de progression ouvert, vous permettant de devenir un bagarreur redoutable, un voleur insaisissable ou un manipulateur hors pair.

Cette édition Switch et Switch 2 offrira des graphismes retravaillés, un scénario élargi et des voix additionnelles. Deux comédiens japonais ont déjà été confirmés :

Thomas le Renard : Shugo Nakamura (THE FIRST SLAM DUNK, The Idolmaster SideM)

: Shugo Nakamura (THE FIRST SLAM DUNK, The Idolmaster SideM) Bob le Panthère : Yasuhiro Mamiya (Fantastic Beasts, Nintama Rantarou)

D’autres noms seront révélés prochainement.

Basketball Classics annoncé sur Nintendo Switch, un retour à l’âge d’or du basket rétro

Acclaim et Namo Gamo ont confirmé l’arrivée de Basketball Classics sur Nintendo Switch. Aucune fenêtre de sortie précise n’a encore été annoncée, mais le titre promet déjà de séduire les amateurs de basket old-school.

Inspiré des jeux de sport cultes des années 80 et 90, Basketball Classics propose une expérience 5 contre 5 avec des visuels rétro et une jouabilité simplifiée en 3 boutons. Accessible dès les premières minutes, le jeu mise néanmoins sur des mécaniques stratégiques dynamiques qui lui confèrent plus de profondeur qu’il n’y paraît.

Avec son gameplay arcade à défilement horizontal, ses animations exagérées et ses scènes coupées spectaculaires, le jeu se positionne comme un véritable successeur spirituel des titres de basket 8-bit.

Derrière son esthétique volontairement rétro, il cache un contenu particulièrement riche :

Plus de 175 équipes couvrant plusieurs décennies de basketball.

couvrant plusieurs décennies de basketball. 1 000 joueurs aux attributs uniques.

aux attributs uniques. Un mode Histoire solo permettant de débloquer des équipes secrètes et des “Légendes”.

permettant de débloquer des équipes secrètes et des “Légendes”. Un multijoueur local nerveux, pensé pour les affrontements entre amis.

Conçu par le studio indépendant Namo Gamo, Basketball Classics est décrit comme un projet de passion, peaufiné jusque dans ses moindres détails. De la gestion des statistiques des joueurs aux musiques rétro, chaque élément a été pensé pour recréer l’ambiance des grands classiques sans tomber dans les travers modernes : aucune monnaie virtuelle, aucun pay-to-win, et zéro microtransaction.

Cutout Village annoncé sur Nintendo Switch pour 2026

DevilishGames a confirmé l’arrivée de Cutout Village sur Nintendo Switch en 2026. Le studio a dévoilé un premier trailer qui met en avant l’originalité de ce jeu indépendant mêlant construction, narration et atmosphère chaleureuse.

Cutout Village est présenté comme un city-builder cosy où le joueur peut bâtir et personnaliser un village médiéval à l’aide de mécaniques inspirées des loisirs créatifs. Que ce soit en mode histoire ou en mode bac à sable, il s’agit de concevoir sa cité en utilisant des feuilles de construction et de décoration à découper, plier et coller pour faire évoluer la vie du village. Chaque nouvelle étape permet de débloquer des services, d’accueillir plus d’habitants et de redonner vie à une communauté disparue.

Au-delà de ses mécaniques de jeu originales, Cutout Village propose un cadre narratif apaisant. L’aventure débute lorsque le joueur hérite d’une maison familiale dans un village abandonné. À travers les besoins des habitants et les souvenirs partagés, l’histoire se révèle progressivement dans une ambiance douce et poétique, soutenue par une direction artistique inspirée de l’aquarelle et des livres de loisirs créatifs des années 60.

Le jeu proposera plus de 50 bâtiments et éléments décoratifs à assembler, un mode histoire immersif, un mode bac à sable sans limites, la gestion d’arbres fruitiers variés et une mécanique de gameplay unique conçue pour offrir une expérience relaxante.

Castle of Shikigami 3 annoncé sur Nintendo Switch au Japon

Cosmo Machia et Alfa System ont confirmé l’arrivée de Castle of Shikigami 3 sur Nintendo Switch au Japon, avec une sortie prévue pour fin avril 2026. Pour l’instant, aucune date n’a été annoncée pour une éventuelle sortie mondiale.

Sorti initialement en arcade en 2006, puis porté sur PC, Xbox 360 et Wii, ce troisième opus de la série de shoot ’em up revient dans une version optimisée. La franchise est connue pour son univers atypique et ses personnages hauts en couleur, chacun disposant de ses propres attaques, vitesses de déplacement et scénarios. L’un des attraits majeurs réside dans le fait que les dialogues et histoires varient en fonction des combinaisons de personnages choisis, surtout en mode deux joueurs.

Le gameplay repose sur une maniabilité accessible mais stratégique, avec un stick 8 directions et deux boutons (tir et bombe). Trois types d’attaques sont disponibles : le tir classique à cadence rapide, l’attaque Shikigami qui ralentit le mouvement du personnage mais attire automatiquement les pièces, et l’attaque spéciale de type « bombe » qui rend le joueur temporairement invincible.

Le système de Tension Bonus System (T.B.S.), marque de fabrique de la série, encourage à frôler les projectiles ennemis pour obtenir des bonus multipliés jusqu’à huit fois, augmentant ainsi la puissance des tirs et le nombre de pièces collectées. Cette mécanique est renforcée par le nouveau High Tension MAX System, qui consomme une attaque spéciale pour offrir une courte invincibilité et maintenir en permanence l’effet de tension maximale, tout en multipliant les gains.

En plus des différents personnages jouables et de leurs intrigues, Castle of Shikigami 3 proposera des classements en ligne et divers succès à débloquer. Le titre conserve son identité de shmup exigeant tout en ajoutant des fonctionnalités modernes pensées pour les amateurs de scoring et de compétition mondiale.

Bad Boy Brother cogne fort sur Nintendo Switch dès novembre 2025

D3PUBLISHER a annoncé l’arrivée de Bad Boy Brother sur Nintendo Switch, un beat’em up aussi déjanté que musclé qui débarquera le 27 novembre 2025. Les précommandes via l’eShop ouvriront prochainement, et un premier trailer donne déjà le ton de cette baston entre frangins pas comme les autres.

Le concept est simple mais percutant : douze frères, véritables yankis rebelles, prêts à faire trembler le lycée Doshu High School à coups de poings, de pieds et d’attitude. Le joueur incarne Renmaru Mido, bien décidé à s’imposer dans ce repaire de délinquants, entre gloire éternelle et chute brutale. Mais Bad Boy Brother ne se contente pas d’être un beat’em up classique à défilement horizontal.

Le jeu introduit plusieurs mécaniques originales qui renouvellent le genre. Outre une panoplie de coups spéciaux et d’actions dynamiques, un système de combat-mahjong permet de renforcer les capacités de vos personnages au fil des affrontements, ajoutant une dimension tactique surprenante à l’action effrénée. S’ajoute également un système de partner slots : quand la tension grimpe, une roulette s’active et invoque un allié pour vous prêter main-forte, multipliant ainsi les stratégies possibles.

Enfin, chaque frère peut adopter un alias qui modifie ses aptitudes et décuple sa puissance, ajoutant une couche de personnalisation à cette expérience pleine d’énergie. Et si l’action directe n’est pas suffisante, un deuxième joueur peut se joindre à la fête en soutenant son partenaire à travers les mécaniques des partner slots, créant ainsi une coopération atypique.

Awaken: Astral Blade confirme sa sortie sur Nintendo Switch en 2025

Après un premier lancement l’an dernier, Awaken: Astral Blade s’apprête à débarquer sur consoles, avec une version Nintendo Switch attendue pour la fin de l’année 2025. Développé dans le cadre du China Hero Project de Sony Interactive Entertainment Shanghai, le jeu a déjà été distingué par le prix Best in Play au GDC 2024, et s’annonce comme une aventure d’action 2D sombre et captivante.

Dans ce metroidvania au style nerveux, vous incarnez Tania, une héroïne bionique envoyée sur les mystérieuses Horace Islands à la recherche d’une équipe de chercheurs disparue. Rapidement, elle découvre que l’énergie Karpas qui envahit l’archipel transforme la faune et la flore en créatures mutantes particulièrement dangereuses. Sa quête la mène bientôt aux ruines de Jacha City, vestige d’une civilisation disparue, où se cache la vérité sur l’origine de cette énergie et peut-être même sur son propre passé.

Awaken: Astral Blade mise sur un système de combat dynamique, où l’on enchaîne les combos rapides et puissants, tout en utilisant des techniques de contre et d’esquive pour prendre l’avantage. Chaque affrontement demande réactivité et stratégie, d’autant que les boss promettent d’être redoutables. L’exploration joue aussi un rôle central, avec des choix narratifs qui influencent le déroulement de l’histoire et peuvent mener à plusieurs fins différentes.

Les joueurs pourront également récolter l’Aether, une ressource mystérieuse à dépenser pour améliorer les compétences, débloquer des aptitudes spéciales ou renforcer les armes. Le tout est soutenu par un level design pensé pour fluidifier les déplacements et offrir une progression adaptée, avec la possibilité de réduire la difficulté en cas de blocage pour profiter pleinement de l’aventure.

Meatshaker annoncé sur Nintendo Switch pour septembre 2025

Après Ratshaker, les studios Dark Product et Sunscorched reviennent avec une nouvelle proposition aussi étrange qu’intrigante : Meatshaker. Le jeu sortira le 18 septembre 2025 sur Nintendo Switch et promet une expérience atypique entre gestion loufoque et défouloir improbable.

Présenté comme « un nouveau nom, un nouveau visage, mais la même expérience inébranlable », Meatshaker plonge les joueurs dans un univers absurde où la viande, parfois consciente, bruyante ou tout simplement suspecte, devient votre principal problème… et votre terrain de jeu. Armé non pas d’un couteau mais de vos propres mains, il suffira de secouer ces morceaux inquiétants pour les réduire à l’état de tendres morceaux dociles.

La mécanique repose sur un système simple mais cathartique : saisir, secouer et observer la jauge monter jusqu’à ce que la viande cède, qu’elle gémisse, grince ou gargouille. Le jeu se décrit comme une façon « rapide, fun et profondément discutable » de gérer vos soucis protéinés. Pas de cuisson, pas de gaspillage, et surtout, pas besoin de justifier le vacarme auprès des voisins.

Avec sa « Boneless Technology », ses animations volontairement dérangeantes et son humour grinçant, Meatshaker promet de livrer une expérience décalée où la frontière entre malaise et amusement se brouille.

Rise Eterna 2 daté sur Nintendo Switch pour octobre 2025

Les amateurs de RPG tactiques peuvent déjà marquer leur calendrier : Rise Eterna 2 arrivera le 9 octobre 2025 sur Nintendo Switch, mais aussi sur Steam, GOG, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S. Le jeu sera jouable en plusieurs langues, dont l’anglais, le français, l’allemand, l’espagnol, le japonais et le polonais.

Cette suite replonge les joueurs au cœur d’un conflit sans merci entre deux familles : l’une assoiffée de pouvoir et prête à s’emparer du trône, l’autre consumée par une soif de vengeance. Vous incarnez Jacht, un soldat Athracien déterminé à restaurer la grandeur de l’Empire et à anéantir l’armée des Héros de Lua.

Au programme, Rise Eterna 2 proposera pas moins de 28 missions dans des environnements variés, allant des forêts luxuriantes aux déserts arides. Chaque affrontement demandera une réflexion tactique poussée, avec des terrains à exploiter à votre avantage et un positionnement crucial pour maximiser la puissance de vos troupes.

Le jeu met également en avant la construction d’une escouade personnalisée. Vous pourrez recruter et tester différentes combinaisons de héros, adapter vos stratégies selon les ennemis rencontrés, et tirer profit d’un système de personnalisation poussé avec plus de 20 gemmes modifiant armes et capacités. Chaque personnage bénéficie d’un arbre de compétences unique, permettant de développer des aptitudes spécifiques et de renforcer leur efficacité au combat.

Alphadia III sortira sur Nintendo Switch et consoles le 19 septembre 2025

KEMCO a confirmé que Alphadia III arrivera la semaine prochaine sur Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, PC (Steam), ainsi que sur PlayStation 4 et PlayStation 5 (avec Cross-Buy). La sortie est fixée au 19 septembre 2025, avec des précommandes déjà disponibles sur le Nintendo eShop et le Microsoft Store.

L’histoire prend place avant les événements de Alphadia I, durant la guerre de l’Energi, déclenchée par la soif de l’humanité pour l’énergie vitale. Au cœur de ce conflit, un clone nommé Alfonso commence à remettre en question le monde qui l’entoure. Guidé uniquement par ses doutes et sa détermination, il se lance dans une quête pour découvrir la vérité derrière un univers consumé par le pouvoir.

Sur le plan du gameplay, Alphadia III reprend les bases du RPG rétro avec des combats au tour par tour profonds, enrichis de mécaniques inédites. Les joueurs pourront exploiter les SP Skills pour renverser le cours d’une bataille, expérimenter les Arrays pour élargir leurs options stratégiques, et tirer profit du nouveau système Energi Crock, qui permet de transformer des objets inutilisés en Energi Elements échangeables.

Au fil de l’aventure, le navire pourra être amélioré en hydravion, offrant non seulement de nouvelles zones à explorer mais aussi des boutiques embarquées. Le jeu inclura également des missions annexes et une arène pour prolonger l’expérience, le tout sublimé par des graphismes pixel-art et une atmosphère fidèle à la saga.