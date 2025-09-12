Capcom a créé la surprise lors du Nintendo Direct en annonçant la sortie de Resident Evil Requiem sur Nintendo Switch 2 le 27 février 2026. L’annonce s’est accompagnée d’une nouvelle bande-annonce centrée sur l’histoire, offrant un aperçu plus profond de l’enquête de Grace Ashcroft au sein du mystérieux hôtel Wrenwood, ainsi que des premiers visuels d’ennemis inédits, de nouvelles armes et de lieux encore jamais vus.

Ce nouveau trailer a aussi permis de découvrir une comparaison graphique entre la version Switch 2 et la version PS5. La vidéo, diffusée lors de l’événement, propose un face-à-face visuel permettant de mesurer la fidélité de l’adaptation Switch 2 par rapport à la puissance de la console de Sony.

Se déroulant 30 ans après l’épidémie de Raccoon City, Resident Evil Requiem suit Grace, jeune analyste du FBI, piégée au cœur d’un cauchemar mêlant horreurs surnaturelles et souvenirs tragiques liés à la mort de sa mère, Alyssa Ashcroft.