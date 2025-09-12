Basés sur des données authentiques issues des matchs réels, découvrez les meilleurs joueurs et joueuses en France

Aujourd’hui, EA SPORTS FC a révélé les notes des joueurs et joueuses de Ligue 1 McDonald’s et de l’Arkema Première Ligue dans EA SPORTS FC™ 26. La liste est menée par des légendes du football de classe mondiale comme Ousmane Dembélé, Vitinha, Heaps, Karchaoui et bien d’autres.

Les fans de football sont invités à donner leur avis sur les notes des joueurs en ligne et sur les réseaux sociaux FC afin de faire savoir à l’équipe FC quelles notes leur semblent justes ou non. Le forum de retours sera disponible une fois que la base de données complète des Notes sera mise en ligne, le vendredi 12 septembre à 21h00 (heure française).