Basés sur des données authentiques issues des matchs réels, découvrez les meilleurs joueurs et joueuses en France
Aujourd’hui, EA SPORTS FC a révélé les notes des joueurs et joueuses de Ligue 1 McDonald’s et de l’Arkema Première Ligue dans EA SPORTS FC™ 26. La liste est menée par des légendes du football de classe mondiale comme Ousmane Dembélé, Vitinha, Heaps, Karchaoui et bien d’autres.
Les fans de football sont invités à donner leur avis sur les notes des joueurs en ligne et sur les réseaux sociaux FC afin de faire savoir à l’équipe FC quelles notes leur semblent justes ou non. Le forum de retours sera disponible une fois que la base de données complète des Notes sera mise en ligne, le vendredi 12 septembre à 21h00 (heure française).
|Top 26 Ligue 1
|Rank
|First Name
|Last Name
|Common Name
|OVR
|Position
|Team
|League
|1
|Ousmane
|Dembélé
|90
|ST
|Paris SG
|Ligue 1 McDonald’s
|2
|Achraf
|Hakimi
|89
|RB
|Paris SG
|Ligue 1 McDonald’s
|3
|Vítor
|Machado Ferreira
|Vitinha
|89
|CM
|Paris SG
|Ligue 1 McDonald’s
|4
|Khvicha
|Kvaratskhelia
|87
|LW
|Paris SG
|Ligue 1 McDonald’s
|5
|Marcos
|Aoás Corrêa
|Marquinhos
|87
|CB
|Paris SG
|Ligue 1 McDonald’s
|6
|Nuno Alexandre
|Tavares Mendes
|Nuno Mendes
|86
|LB
|Paris SG
|Ligue 1 McDonald’s
|7
|Willian
|Pacho
|86
|CB
|Paris SG
|Ligue 1 McDonald’s
|8
|Désiré
|Doué
|85
|RW
|Paris SG
|Ligue 1 McDonald’s
|9
|Fabián
|Ruiz Peña
|Fabián Ruiz
|85
|CM
|Paris SG
|Ligue 1 McDonald’s
|10
|João Pedro
|Gonçalves Neves
|João Neves
|85
|CM
|Paris SG
|Ligue 1 McDonald’s
|11
|Bradley
|Barcola
|84
|LW
|Paris SG
|Ligue 1 McDonald’s
|12
|Benjamin
|Pavard
|84
|CB
|OM
|Ligue 1 McDonald’s
|13
|Lucas
|Chevalier
|83
|GK
|Paris SG
|Ligue 1 McDonald’s
|14
|Pierre-Emile
|Højbjerg
|82
|CDM
|OM
|Ligue 1 McDonald’s
|15
|Denis
|Zakaria
|82
|CDM
|AS Monaco
|Ligue 1 McDonald’s
|16
|Mason
|Greenwood
|82
|RM
|OM
|Ligue 1 McDonald’s
|17
|Gerónimo
|Rulli
|82
|GK
|OM
|Ligue 1 McDonald’s
|18
|Corentin
|Tolisso
|81
|CM
|OL
|Ligue 1 McDonald’s
|19
|Pierre-Emerick
|Aubameyang
|81
|ST
|OM
|Ligue 1 McDonald’s
|20
|Leonardo
|Balerdi
|81
|CB
|OM
|Ligue 1 McDonald’s
|21
|Lucas
|Hernández
|81
|CB
|Paris SG
|Ligue 1 McDonald’s
|22
|Nayef
|Aguerd
|81
|CB
|OM
|Ligue 1 McDonald’s
|23
|Lukáš
|Hrádecký
|81
|GK
|AS Monaco
|Ligue 1 McDonald’s
|24
|Kevin
|Trapp
|81
|GK
|Paris FC
|Ligue 1 McDonald’s
|25
|Maghnes
|Akliouche
|80
|RM
|AS Monaco
|Ligue 1 McDonald’s
|26
|Alexsandro
|de Souza Ribeiro
|Alexsandro
|80
|CB
|LOSC Lille
|Ligue 1 McDonald’s
|Wider Ligue 1 Ratings
|First Name
|Last Name
|Common Name
|OVR
|Position
|Team
|League
|Denis
|Zakaria
|82
|CDM
|AS Monaco
|Ligue 1 McDonald’s
|Wilfried
|Singo
|80
|CB
|AS Monaco
|Ligue 1 McDonald’s
|Maghnes
|Akliouche
|80
|RM
|AS Monaco
|Ligue 1 McDonald’s
|Paul
|Pogba
|79
|CM
|AS Monaco
|Ligue 1 McDonald’s
|Thilo
|Kehrer
|79
|CB
|AS Monaco
|Ligue 1 McDonald’s
|Alexandr
|Golovin
|79
|LM
|AS Monaco
|Ligue 1 McDonald’s
|Eric
|Dier
|79
|CB
|AS Monaco
|Ligue 1 McDonald’s
|Mika
|Biereth
|78
|ST
|AS Monaco
|Ligue 1 McDonald’s
|Takumi
|Minamino
|78
|LM
|AS Monaco
|Ligue 1 McDonald’s
|Folarin
|Balogun
|77
|ST
|AS Monaco
|Ligue 1 McDonald’s
|Vanderson
|de Oliveira Campos
|Vanderson
|77
|RB
|AS Monaco
|Ligue 1 McDonald’s
|Radosław
|Majecki
|77
|GK
|AS Monaco
|Ligue 1 McDonald’s
|Lamine
|Camara
|77
|CM
|AS Monaco
|Ligue 1 McDonald’s
|Breel
|Embolo
|77
|ST
|AS Monaco
|Ligue 1 McDonald’s
|Philipp
|Köhn
|77
|GK
|AS Monaco
|Ligue 1 McDonald’s
|Caio Henrique
|Oliveira Silva
|Caio Henrique
|77
|LB
|AS Monaco
|Ligue 1 McDonald’s
|Mohammed
|Salisu
|76
|CB
|AS Monaco
|Ligue 1 McDonald’s
|Eliesse
|Ben Seghir
|76
|LM
|AS Monaco
|Ligue 1 McDonald’s
|Jordan
|Teze
|76
|RB
|AS Monaco
|Ligue 1 McDonald’s
|Christian
|Mawissa
|75
|CB
|AS Monaco
|Ligue 1 McDonald’s
|Anssumane
|Fati
|Ansu Fati
|75
|LM
|AS Monaco
|Ligue 1 McDonald’s
|Krépin
|Diatta
|74
|RM
|AS Monaco
|Ligue 1 McDonald’s
|Myron
|Boadu
|74
|ST
|AS Monaco
|Ligue 1 McDonald’s
|Soungoutou
|Magassa
|73
|CDM
|AS Monaco
|Ligue 1 McDonald’s
|George
|Ilenikhena
|72
|ST
|AS Monaco
|Ligue 1 McDonald’s
|Kassoum
|Ouattara
|72
|LB
|AS Monaco
|Ligue 1 McDonald’s
|Paris
|Brunner
|66
|ST
|AS Monaco
|Ligue 1 McDonald’s
|Yann
|Lienard
|65
|GK
|AS Monaco
|Ligue 1 McDonald’s
|Lucas
|Michal
|64
|LM
|AS Monaco
|Ligue 1 McDonald’s
|First Name
|Last Name
|Common Name
|OVR
|Position
|Team
|League
|Jonathan
|Gradit
|77
|CB
|RC Lens
|Ligue 1 McDonald’s
|Adrien
|Thomasson
|77
|CM
|RC Lens
|Ligue 1 McDonald’s
|Florian
|Thauvin
|76
|ST
|RC Lens
|Ligue 1 McDonald’s
|Ruben
|Aguilar
|76
|RB
|RC Lens
|Ligue 1 McDonald’s
|Deiver
|Machado
|76
|LB
|RC Lens
|Ligue 1 McDonald’s
|Saud
|Abdulhamid
|75
|RB
|RC Lens
|Ligue 1 McDonald’s
|Florian
|Sotoca
|75
|ST
|RC Lens
|Ligue 1 McDonald’s
|Andy
|Diouf
|75
|CM
|RC Lens
|Ligue 1 McDonald’s
|Martín
|Satriano
|74
|ST
|RC Lens
|Ligue 1 McDonald’s
|Matthieu
|Udol
|74
|CB
|RC Lens
|Ligue 1 McDonald’s
|Wesley
|Saïd
|74
|ST
|RC Lens
|Ligue 1 McDonald’s
|Angelo
|Fulgini
|74
|CAM
|RC Lens
|Ligue 1 McDonald’s
|Salis
|Abdul Samed
|73
|CDM
|RC Lens
|Ligue 1 McDonald’s
|Morgan
|Guilavogui
|73
|ST
|RC Lens
|Ligue 1 McDonald’s
|Malang
|Sarr
|73
|CB
|RC Lens
|Ligue 1 McDonald’s
|Rémy
|Labeau Lascary
|72
|ST
|RC Lens
|Ligue 1 McDonald’s
|Jhoanner
|Chávez
|72
|LB
|RC Lens
|Ligue 1 McDonald’s
|Robin
|Risser
|71
|GK
|RC Lens
|Ligue 1 McDonald’s
|Hamzat
|Ojediran
|70
|CDM
|RC Lens
|Ligue 1 McDonald’s
|Samson
|Baidoo
|70
|CB
|RC Lens
|Ligue 1 McDonald’s
|Régis
|Gurtner
|69
|GK
|RC Lens
|Ligue 1 McDonald’s
|Anthony
|Bermont
|68
|LM
|RC Lens
|Ligue 1 McDonald’s
|Jeremy
|Agbonifo
|66
|RW
|RC Lens
|Ligue 1 McDonald’s
|Ismaëlo
|Ganiou
|66
|RB
|RC Lens
|Ligue 1 McDonald’s
|Kyllian
|Antonio
|64
|CB
|RC Lens
|Ligue 1 McDonald’s
|Andrija
|Bulatović
|64
|CM
|RC Lens
|Ligue 1 McDonald’s
|Nidal
|Čelik
|64
|CB
|RC Lens
|Ligue 1 McDonald’s
|Kembo
|Diliwidi
|63
|LW
|RC Lens
|Ligue 1 McDonald’s
|Gabin
|Capuano
|61
|ST
|RC Lens
|Ligue 1 McDonald’s
|First Name
|Last Name
|Common Name
|OVR
|Position
|Team
|League
|Lucas
|Chevalier
|83
|GK
|LOSC Lille
|Ligue 1 McDonald’s
|Alexsandro
|de Souza Ribeiro
|Alexsandro
|80
|CB
|LOSC Lille
|Ligue 1 McDonald’s
|Benjamin
|André
|80
|CDM
|LOSC Lille
|Ligue 1 McDonald’s
|Olivier
|Giroud
|79
|ST
|LOSC Lille
|Ligue 1 McDonald’s
|Bafodé
|Diakité
|79
|CB
|LOSC Lille
|Ligue 1 McDonald’s
|Edon
|Zhegrova
|79
|RM
|LOSC Lille
|Ligue 1 McDonald’s
|Hákon Arnar
|Haraldsson
|78
|CAM
|LOSC Lille
|Ligue 1 McDonald’s
|Tiago
|Carvalho Santos
|Tiago Santos
|77
|RB
|LOSC Lille
|Ligue 1 McDonald’s
|Nabil
|Bentaleb
|77
|CDM
|LOSC Lille
|Ligue 1 McDonald’s
|Thomas
|Meunier
|76
|RB
|LOSC Lille
|Ligue 1 McDonald’s
|Osame
|Sahraoui
|76
|LM
|LOSC Lille
|Ligue 1 McDonald’s
|André Filipe
|Tavares Gomes
|André Gomes
|75
|CDM
|LOSC Lille
|Ligue 1 McDonald’s
|Aïssa
|Mandi
|75
|CB
|LOSC Lille
|Ligue 1 McDonald’s
|Ayyoub
|Bouaddi
|75
|CM
|LOSC Lille
|Ligue 1 McDonald’s
|Félix Alexandre
|A. Sanches Correia
|Félix Correia
|75
|LM
|LOSC Lille
|Ligue 1 McDonald’s
|Matias
|Fernandez-Pardo
|75
|LM
|LOSC Lille
|Ligue 1 McDonald’s
|Ngal’ayel
|Mukau
|74
|CDM
|LOSC Lille
|Ligue 1 McDonald’s
|Arnaud
|Bodart
|73
|GK
|LOSC Lille
|Ligue 1 McDonald’s
|Mohamed
|Bayo
|73
|ST
|LOSC Lille
|Ligue 1 McDonald’s
|Ugo
|Raghouber
|69
|CDM
|LOSC Lille
|Ligue 1 McDonald’s
|Ethan
|Mbappé
|69
|CM
|LOSC Lille
|Ligue 1 McDonald’s
|Tiago
|Fontoura F. Morais
|Tiago Morais
|69
|LM
|LOSC Lille
|Ligue 1 McDonald’s
|Marius
|Broholm
|69
|RM
|LOSC Lille
|Ligue 1 McDonald’s
|Nathan
|Ngoy
|67
|CB
|LOSC Lille
|Ligue 1 McDonald’s
|Marc-Aurèle
|Caillard
|67
|GK
|LOSC Lille
|Ligue 1 McDonald’s
|Ousmane
|Touré
|64
|CB
|LOSC Lille
|Ligue 1 McDonald’s
|Trévis
|Dago
|63
|ST
|LOSC Lille
|Ligue 1 McDonald’s
|Rafael Tavares
|Gomes Fernandes
|Rafael Fernandes
|63
|CB
|LOSC Lille
|Ligue 1 McDonald’s
|First Name
|Last Name
|Common Name
|OVR
|Position
|Team
|League
|Adrien
|Rabiot
|83
|CAM
|OM
|Ligue 1 McDonald’s
|Mason
|Greenwood
|82
|RM
|OM
|Ligue 1 McDonald’s
|Pierre-Emile
|Højbjerg
|82
|CDM
|OM
|Ligue 1 McDonald’s
|Gerónimo
|Rulli
|82
|GK
|OM
|Ligue 1 McDonald’s
|Leonardo
|Balerdi
|81
|CB
|OM
|Ligue 1 McDonald’s
|Pierre-Emerick
|Aubameyang
|81
|ST
|OM
|Ligue 1 McDonald’s
|Igor Guilherme
|Barbosa da Paixão
|Igor Paixão
|80
|LM
|OM
|Ligue 1 McDonald’s
|Amine
|Gouiri
|79
|ST
|OM
|Ligue 1 McDonald’s
|Facundo
|Medina
|79
|CB
|OM
|Ligue 1 McDonald’s
|Geoffrey
|Kondogbia
|78
|CB
|OM
|Ligue 1 McDonald’s
|Timothy
|Weah
|77
|RM
|OM
|Ligue 1 McDonald’s
|Angel
|Gomes
|76
|CAM
|OM
|Ligue 1 McDonald’s
|Azzedine
|Ounahi
|76
|CM
|OM
|Ligue 1 McDonald’s
|Amir
|Murillo
|76
|RB
|OM
|Ligue 1 McDonald’s
|Ulisses
|Garcia
|75
|LB
|OM
|Ligue 1 McDonald’s
|Jonathan
|Rowe
|75
|LM
|OM
|Ligue 1 McDonald’s
|CJ
|Egan-Riley
|75
|CB
|OM
|Ligue 1 McDonald’s
|Neal
|Maupay
|75
|ST
|OM
|Ligue 1 McDonald’s
|Amine
|Harit
|75
|CAM
|OM
|Ligue 1 McDonald’s
|Derek
|Cornelius
|74
|CB
|OM
|Ligue 1 McDonald’s
|Jeffrey
|de Lange
|73
|GK
|OM
|Ligue 1 McDonald’s
|Rubén
|Blanco Veiga
|Rubén Blanco
|73
|GK
|OM
|Ligue 1 McDonald’s
|Pol Mikel
|Lirola Kosok
|Pol Lirola
|73
|RB
|OM
|Ligue 1 McDonald’s
|Bamo
|Meïté
|73
|CB
|OM
|Ligue 1 McDonald’s
|Faris Pemi
|Moumbagna
|73
|ST
|OM
|Ligue 1 McDonald’s
|Bilal
|Nadir
|71
|CM
|OM
|Ligue 1 McDonald’s
|François
|Mughe
|63
|RM
|OM
|Ligue 1 McDonald’s
|Robinio
|Vaz
|63
|ST
|OM
|Ligue 1 McDonald’s
|Darryl
|Bakola
|62
|CAM
|OM
|Ligue 1 McDonald’s
|Keyliane
|Abdallah
|62
|RM
|OM
|Ligue 1 McDonald’s
|Yanis
|Sellami
|61
|CM
|OM
|Ligue 1 McDonald’s
|First Name
|Last Name
|Common Name
|OVR
|Position
|Team
|League
|Corentin
|Tolisso
|81
|CM
|OL
|Ligue 1 McDonald’s
|Malick
|Fofana
|78
|LM
|OL
|Ligue 1 McDonald’s
|Nicolás
|Tagliafico
|78
|LB
|OL
|Ligue 1 McDonald’s
|Orel
|Mangala
|77
|CDM
|OL
|Ligue 1 McDonald’s
|Moussa
|Niakhaté
|77
|CB
|OL
|Ligue 1 McDonald’s
|Ainsley
|Maitland-Niles
|77
|RB
|OL
|Ligue 1 McDonald’s
|Pavel
|Šulc
|77
|CAM
|OL
|Ligue 1 McDonald’s
|Clinton Mukoni
|Mata Pedro Lourenço
|Clinton Mata
|77
|CB
|OL
|Ligue 1 McDonald’s
|Georges
|Mikautadze
|77
|ST
|OL
|Ligue 1 McDonald’s
|Nemanja
|Matić
|77
|CDM
|OL
|Ligue 1 McDonald’s
|Ernest
|Nuamah
|75
|RM
|OL
|Ligue 1 McDonald’s
|Tanner
|Tessmann
|75
|CDM
|OL
|Ligue 1 McDonald’s
|Abner Vinícius
|da Silva Santos
|Abner Vinícius
|74
|LB
|OL
|Ligue 1 McDonald’s
|Rémy
|Descamps
|73
|GK
|OL
|Ligue 1 McDonald’s
|Tyler
|Morton
|72
|CDM
|OL
|Ligue 1 McDonald’s
|Saël
|Kumbedi
|72
|RB
|OL
|Ligue 1 McDonald’s
|Adam
|Karabec
|71
|CAM
|OL
|Ligue 1 McDonald’s
|Paul
|Akouokou
|71
|CDM
|OL
|Ligue 1 McDonald’s
|Mahamadou
|Diawara
|69
|CM
|OL
|Ligue 1 McDonald’s
|Afonso
|Bastardo Moreira
|Afonso Moreira
|67
|LM
|OL
|Ligue 1 McDonald’s
|Ruben
|Kluivert
|67
|CB
|OL
|Ligue 1 McDonald’s
|Achraf
|Laâziri
|65
|LB
|OL
|Ligue 1 McDonald’s
|Lassine
|Diarra
|64
|GK
|OL
|Ligue 1 McDonald’s
|Enzo
|Molebe
|64
|ST
|OL
|Ligue 1 McDonald’s
|Mathieu
|Patouillet
|64
|GK
|OL
|Ligue 1 McDonald’s
|Alejandro
|Gomes Rodríguez
|62
|ST
|OL
|Ligue 1 McDonald’s
|First Name
|Last Name
|Common Name
|OVR
|Position
|Team
|League
|Ousmane
|Dembélé
|90
|ST
|Paris SG
|Ligue 1 McDonald’s
|Achraf
|Hakimi
|89
|RB
|Paris SG
|Ligue 1 McDonald’s
|Vítor
|Machado Ferreira
|Vitinha
|89
|CM
|Paris SG
|Ligue 1 McDonald’s
|Gianluigi
|Donnarumma
|89
|GK
|Paris SG
|Ligue 1 McDonald’s
|Khvicha
|Kvaratskhelia
|87
|LW
|Paris SG
|Ligue 1 McDonald’s
|Marcos
|Aoás Corrêa
|Marquinhos
|87
|CB
|Paris SG
|Ligue 1 McDonald’s
|Nuno Alexandre
|Tavares Mendes
|Nuno Mendes
|86
|LB
|Paris SG
|Ligue 1 McDonald’s
|Willian
|Pacho
|86
|CB
|Paris SG
|Ligue 1 McDonald’s
|Désiré
|Doué
|85
|RW
|Paris SG
|Ligue 1 McDonald’s
|Fabián
|Ruiz Peña
|Fabián Ruiz
|85
|CM
|Paris SG
|Ligue 1 McDonald’s
|João Pedro
|Gonçalves Neves
|João Neves
|85
|CM
|Paris SG
|Ligue 1 McDonald’s
|Bradley
|Barcola
|84
|LW
|Paris SG
|Ligue 1 McDonald’s
|Lucas
|Chevalier
|83
|GK
|Paris SG
|Ligue 1 McDonald’s
|Lucas
|Hernández
|81
|CB
|Paris SG
|Ligue 1 McDonald’s
|Randal
|Kolo Muani
|81
|ST
|Paris SG
|Ligue 1 McDonald’s
|Warren
|Zaïre-Emery
|80
|CM
|Paris SG
|Ligue 1 McDonald’s
|Gonçalo Matias
|Ramos
|Gonçalo Ramos
|80
|ST
|Paris SG
|Ligue 1 McDonald’s
|Marco
|Asensio Willemsen
|Marco Asensio
|80
|RW
|Paris SG
|Ligue 1 McDonald’s
|Illia
|Zabarnyi
|79
|CB
|Paris SG
|Ligue 1 McDonald’s
|Nordi
|Mukiele
|79
|RB
|Paris SG
|Ligue 1 McDonald’s
|Kang In
|Lee
|Lee Kang In
|79
|RW
|Paris SG
|Ligue 1 McDonald’s
|Lucas
|Lopes Beraldo
|Lucas Beraldo
|78
|CB
|Paris SG
|Ligue 1 McDonald’s
|Matvey
|Safonov
|78
|GK
|Paris SG
|Ligue 1 McDonald’s
|Carlos
|Soler Barragán
|Carlos Soler
|77
|CM
|Paris SG
|Ligue 1 McDonald’s
|Presnel
|Kimpembe
|77
|CB
|Paris SG
|Ligue 1 McDonald’s
|Renato Júnior
|Luz Sanches
|Renato Sanches
|75
|CM
|Paris SG
|Ligue 1 McDonald’s
|Senny
|Mayulu
|75
|CM
|Paris SG
|Ligue 1 McDonald’s
|Arnau
|Tenas Ureña
|Arnau Tenas
|74
|GK
|Paris SG
|Ligue 1 McDonald’s
|Ibrahim
|Mbaye
|66
|RW
|Paris SG
|Ligue 1 McDonald’s
|Renato
|Bellucci Marin
|Renato Marin
|62
|GK
|Paris SG
|Ligue 1 McDonald’s
