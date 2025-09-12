KOEI TECMO Europe a annoncé que WILD HEARTS S, le célèbre jeu d’action et de chasse fantastique développé par Omega Force, est désormais proposé à prix réduit sur Nintendo Switch 2 dans le cadre des ventes numériques du Tokyo Game Show 2025.

Sorti en juillet 2025, WILD HEARTS S profite pleinement des fonctionnalités exclusives de la Switch 2, offrant une expérience de chasse immersive en coopération jusqu’à quatre joueurs. Les joueurs peuvent communiquer avec leurs amis via la fonction exclusive “Game Chat” pendant les sessions en ligne. Pour ceux qui souhaitent découvrir l’aventure avant de se lancer, une démo gratuite permet d’explorer le prologue jusqu’à la zone de “Minato”, avec la possibilité de transférer sa progression vers la version complète.

Tous les fans de chasse fantastique peuvent profiter d’une remise de 10 % sur le jeu complet pour une durée limitée. WILD HEARTS S est disponible en versions physique et digitale, avec des voix en japonais, anglais, français, italien, allemand et espagnol, et des textes en anglais, français, italien, allemand, espagnol et polonais.