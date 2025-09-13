Sorti il y a seulement une semaine, Everybody’s Golf Hot Shots bénéficie déjà d’un premier correctif visant à améliorer les performances. Le jeu passe désormais en version 1.1.1, avec une nouveauté majeure : la suppression du verrouillage du framerate à 30 FPS, aussi bien sur Switch que sur Switch 2.

Sur le papier, la nouvelle est excellente. Sur Nintendo Switch 2, le titre atteint désormais 60 FPS la plupart du temps, offrant une expérience beaucoup plus fluide, notamment lors des parcours en extérieur. Quelques effets météo peuvent toutefois occasionner de légères chutes.

En revanche, la situation est beaucoup moins réjouissante sur Switch 1. L’ancienne console de Nintendo se retrouve pénalisée par cette mise à jour : le framerate oscille désormais autour de 35 FPS, entraînant une irrégularité dans le timing des coups, alors que le verrouillage précédent à 30 FPS offrait une stabilité appréciable.